Amazon Games: Neues Studio in Montreal arbeitet an einem Multiplayer-Shooter

Wie die Verantwortlichen von Amazon Games bekannt gaben, lässt sich das Unternehmen vom kommerziellen Misserfolg von „Crucible“ nicht entmutigen und gründete im kanadischen Montreal ein neues Entwicklerstudio.

Dort möchte Amazon Games einen weiteren Anlauf im Bereich der Multiplayer-Shooter wagen und lässt an einer komplett neuen Marke arbeiten. Für die nötige Expertise sollen verschiedene Branchenveteranen sorgen, die in der Vergangenheit unter anderem am langlebigen Taktik-Shooter „Rainbow Six: Siege“ arbeiteten und im Zuge der Studiogründung von Amazon Games Montreal verpflichtet wurden.

Neues Studio soll Amazons Engagement untermauern

Zu den Gründungsmitgliedern des kanadischen Studios gehören demnach Luc Bouchard (Produktionsleiter), Xavier Marquis (Kreativdirektor), Alexandre Remy (Head of Product) und Romain Rimokh (Content Director), die an der neuen Multiplayer-Shooter-Marke arbeiten werden. Eigenen Angaben zufolge möchte Amazon Games mit der Studiogründung in Montreal das eigene Engagement im Bereich der Videospiele untermauern und den Nutzern hochwertige Erfahrungen liefern.

„Schon bei unserem ersten Gespräch spürten wir eine starke Verbundenheit mit den Leuten bei Amazon Games, ihrem Zugang zum Gaming und der schieren Menge an Wissen, Knowhow und Technologie, die dort verfügbar ist. Das ist sehr beeindruckend und wir freuen uns unglaublich darauf, mit ihnen ein Studio zu gründen“, kommentierte Kreativdirektor Xavier Marquis die Studiogründung.

Weitere Details und Aussagen zu diesem Thema findet ihr auf der offiziellen Website. Wann mit der Enthüllung der neuen Shooter-Marke zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

