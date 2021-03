Judgment: Nachfolger mit einem düsteren Setting und bekannten Charakteren?

Arbeitet Sega an einem Nachfolger zu "Judgment"?

Im Laufe der Woche erreichte uns das Gerücht, dass Sega beziehungsweise die Ryu Ga Gotoku Studios mit den Arbeiten an einem Nachfolger zum Action-Titel „Judgment“ begonnen haben.

Ihren Ursprung fanden die Gerüchte in Japan, wo Sega den Markenschutz für ein nicht näher konkretisiertes Projekt mit dem Namen „Lost Judgment“ beantragte. Für frische Spekulationen sorgt die Website „The Tojo Dojo“, die sich mit Rollenspielen beschäftigt und weitere Details zum „Judgment“-Nachfolger in Erfahrung gebracht haben möchte. So ist beispielsweise die Rede davon, dass das Sequel etwas düsterer ausfällt als noch der erste Teil aus dem Jahr 2018.

Bekannte Charaktere sollen zurückkehren

Darüber hinaus berichtet „The Tojo Dojo“, dass sich die Spieler auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie Yagami und seinem Sidekick Kaito freuen dürfen. Woher das Magazin seine Informationen bezogen haben möchte, wurde nicht verraten. Auch eine offizielle Stellungnahme seitens Sega steht weiter aus. Zunächst dürfte der interne Fokus aber ohnehin auf dem nahenden Release der technisch überarbeiteten Version des ersten „Judgment“ liegen.

Diese wird am 23. April 2021 für Googles Streaming-Dienst Stadia, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erscheinen und zum einen alle Inhalte des Originals umfassen. Darüber hinaus wurde „Judgment“ für seine Neuveröffentlichung mit der Unterstützung der Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde versehen.

