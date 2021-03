Minecraft Dungeons: Update 1.8.4.0 mit Optimierungen und Bugfixes steht bereit – Changelog

"Minecraft Dungeons" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Weiter geht es mit der Unterstützung des Action-Rollenspiels „Minecraft Dungeons“. Wie die Entwickler von Mojang bekannt gaben, steht auf allen Plattformen ab sofort ein neues Update bereit.

Auf der PlayStation 4 wurde der besagte Patch unter der Versionsbezeichnung 1.8.4.0 ins Rennen geschickt und bringt laut offiziellen Angaben verschiedene Optimierungen mit sich. Unter anderem nahmen sich die Entwickler verschiedenen Fehlern an, die im schlimmsten Fall zu unkontrollierten Abstürzen führen konnten. Auch der Fehler, der in den „Ancient Hunts“ dafür sorgen konnte, dass Loot an unerreichbaren Stellen droppte, wurde behoben.

Verbesserungen im Changelog zusammengefasst

Weitere Optimierungen betreffen die allgemeine Nutzeroberfläche, die Texte und das Gameplay an sich. Welche Verbesserungen im Rahmen des Updates 1.8.4.0 im Detail geboten werden, verrät euch der ausführliche und englischsprachige Changelog zum neuen Patch, den ihr auf der offiziellen Website findet.

Zum Thema: Minecraft Dungeons: Flames of the Nether-DLC und neues Update stehen bereit

„Minecraft Dungeons“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie die Nintendo Switch erhältlich und bringt es laut offiziellen Angaben auf mehr als zehn Millionen Spieler. Im vergangenen Monat wurde der Dungeon-Crawler mit dem „Flames of the Nether“ genannten DLC versorgt.

Dieser setzt sich aus insgesamt sechs neuen Missionen zusammen und führt euch in in das lodernde Herz des Nethers.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Minecraft Dungeons