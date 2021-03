PS5: Trophäen für emulierte Spiele? Neues Patent sorgt für Spekulationen

PS5: Zukünftig mit emulierten PlayStation-Klassikern?

Während die Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X und der Xbox Series S bis zur originalen Xbox zurückreicht, konzentrierte sich Sony Interactive Entertainment bei der Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 bisher auf die PlayStation 4.

Allerdings machten in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte die Runde, dass die älteren PlayStation-Systeme zu einem späteren Zeitpunkt folgen könnten. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt aktuell ein neues Patent von Sony Interactive Entertainment. In diesem wird die Möglichkeit beschrieben, emulierte Titel mit der Unterstützung des Trophäen-Features zu versehen.

PlayStation Stores der älteren Systeme werden wohl geschlossen

Das besagte Patent zeigt ein Flussdiagramm, das zeigt, dass eine Trophäe vergeben wird, sobald die Auslöser, um sie zu verdienen, im Speicher des Spiels erkannt wurden. Auch wenn viele Patente nie Serienreife erreichen, offenbart das neue Patent sicherlich interessante Möglichkeiten. Schließlich erreichte uns in dieser Woche das Gerücht, dass sich Sony Interactive Entertainment dazu entschlossen haben könnte, die PlayStation Stores älterer Systeme wie der PlayStation 3 und der PlayStation Vita zu schließen.

Dies warf die Frage auf, wie das japanische Unternehmen zukünftig mit älteren Titeln verfahren wird. Bereits vor dem Launch der PlayStation 5 erreichten uns Gerüchte, in denen von Emulatoren die Rede war, mit denen Sony Interactive Entertainment ältere PlayStation-Klassiker auf der PlayStation 5 zur Verfügung stellen könnte. Dazu würde auch das frisch entdeckte Patent passen.

Zum Thema: Sony: PS3-, PS Vita- und PSP-Stores werden offenbar abgeschaltet

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass PlayStation- oder PlayStation 2-Klassiker zukünftig über den PlayStation Now-Dienst angeboten und auf Sony Interactive Entertainments Streaming-Service mit der Unterstützung von Trophäen versehen werden. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Wie seht ihr das Ganze? Hättet ihr Interesse, alte PlayStation- und PlayStation 2-Klassiker auf der PS5 zu spielen? Oder konzentriert ihr euch eher auf aktuelle Spiele? Verratet es uns in den Kommentaren.

Quelle: PSU

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5