Aliens Fireteam: Entwickler erklärt, wie das Spiel ins Alien-Universum passt

"Aliens: Fireteam" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Anfang des Monats kündigten die Entwickler von Cold Iron Studios offiziell ihr neues Spiel „Aliens: Fireteam“ an. Der Multiplayer-Shooter schickt drei Spieler in der Rolle von Colonial Marines in den Kampf gegen eine Xenomorph-Übermacht. Nun verrieten die Macher gegenüber IGN, wie sich ihr Spiel in den Kanon des legendären „Alien“-Universums einfügt.

Aliens Fireteam: Spiel setzt 23 Jahre nach Alien 3 an

Bereits zur Ankündigung des Titels verrieten die Entwickler, dass die Handlung ihres Titels im Jahr 2202 angesiedelt ist, also 23 Jahre nach den Ereignissen des Films „Alien 3“. Im zuvor erwähnten Interview verrieten die Macher darüber hinaus, sie würden ebenfalls die jüngsten beiden Ableger des Franchise, „Prometheus“ und „Alien: Covenant“ als Teil des Kanons betrachten. Beide Filme wurden von der Fangemeinde des Franchise mit gemischten Reaktionen aufgenommen. Dennoch hätten auch sie in gewisser Weise „Aliens: Fireteam“ inspiriert.

Des Weiteren verrieten die Verantwortlichen von Cold Iron Studios, ihr Titel werde einen Prequel-Roman erhalten, der die Vorgeschichte zum Spiel erzählen soll. Das Buch wird den Titel „Aliens: Infiltrator“ tragen und in einer Weyland-Yutani-Anlage spielen, in der Wissenschaftler Experimente mit Xenomorph-Biomaterial durchführen. Die Ergebnisse dieser Forschungen sollen später in „Fireteam“ eine Rolle spielen. Weitere Überschneidungen zu den Filmen sollen zudem Produkte von Hyperdyne Systems sein. Diese Firma war im „Alien“-Universum für die Erschaffung der Androiden Ash und Bishop verantwortlich.

Die Story des Spiels entführt den Spieler in der Rolle eines Colonial Marine an Bord der USS Endeavor. Dort muss er sich, wahlweise mit zwei menschlichen Mitspielern oder zwei KI-Begleitern, über 20 verschiedenen Gegnerarten entgegenstellen. Bei elf davon soll es sich allein um unterschiedliche Xenomorph-Varianten, von den Facehuggers bis hin zu den Praetorians, handeln.

„Aliens: Fireteam“ erscheint voraussichtlich im Sommer 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Was ist eure Meinung dazu, dass „Aliens: Fireteam“ ein offizieller Teil des „Alien“-Universums sein wird?

