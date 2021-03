Ghost of Tsushima: Film-Adaption von John Wick-Regisseur in Entwicklung

Sony arbeitet weiterhin fleißig daran, seine bekannten Videospiel-Marken auch in andere Medien zu verfrachten. Ausgehend von einem aktuellen Bericht arbeitet der Konzern gegenwärtig an einem "Ghost of Tsushima"-Film.

"Ghost of Tsushima" ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.

Letztes Jahr zählte „Ghost of Tsushima“ zu den großen Exklusivtitel-Highlights für Sonys PlayStation 4 und kam sowohl bei Kritikern als auch bei Fans sehr positiv an. Nun vermeldet das für gewöhnlich sehr gut vernetzte und zuverlässige Branchenportal Deadline im Rahmen eines Exklusivberichts, dass Sony die Rachegeschichte rund um Samurai Jin Sakai auf die große Leinwand bringen möchte.

Ghost of Tsushima: Chad Stahelski inszeniert die Verfilmung

Für die Leinwand-Adaption von Sucker Punchs Open World-Abenteuer tun sich Sony Pictures und PlayStation Productions zusammen, um die Verfilmung des Videospiels zu realisieren. Mit Chad Stahelski, der in den letzten Jahren die drei bisherigen „John Wick“-Filme inszenierte, steht darüber hinaus bereits ein Regisseur für die kommende „Ghost of Tsushima“-Adaption fest.

Stahelski wird den Film außerdem gemeinsam mit Alex Young und Jason Spitz über ihre Firma 87Eleven Entertainment auch produzieren. Asad Qizilbash und Carter Swan von PlayStation Productions sind ebenfalls als Produzenten mit an Bord. Peter Kang von Entwicklerstudio Sucker Punch, das ebenfalls an der Produktion mitwirken wird, beaufsichtigt die Arbeiten am Film.

Asad Qizilbash, Head of PlayStation Productions, gab gegenüber Deadline an, alle Beteiligten seien begeistert, „mit Chad und 87Eleven Entertainment zusammenzuarbeiten, um ihre Vision von Jins Geschichte auf die große Leinwand zu bringen. Wir lieben es, mit kreativen Partnern wie Chad zusammenzuarbeiten, die eine Leidenschaft für unsere Spiele haben.“ Auf diese Weise solle sichergestellt werden, dass eine „aufwändige Adaption“ geschaffen werde, die Fans wie neue Zuschauer gleichermaßen begeistern könne.

Im Rahmen eines Beitrags im offiziellen PlayStation Blog äußerte sich des Weiteren noch „Ghost of Tsushima“-Creative Director Nate Fox zur jüngst erfolgten Ankündigung. Er und seine Kollegen von Sucker Punch seien bereits sehr gespannt darauf, Jin Sakais Geschichte nochmal auf der großen Leinwand „aus einer ganz neuen Perspektive“ verfolgen zu können. In seiner Funktion als offizieller Botschafter der Insel Tsushima wirbt er außerdem noch für einen Besuch dort, ehe er sich abschließend bei allen Fans mit einem „riesengroße[n] DANKESCHÖN“ bedankt. Alle Beteiligten seien sehr froh über das Feedback der Community und diese gemeinsame Reise.

Weitere Details zur „Ghost of Tsushima“-Verfilmung stehen gegenwärtig noch aus. Es ist nach „Uncharted“ die zweite gemeinsame Filmproduktion von Sony Pictures und PlayStation Productions. Sony Pictures Television arbeitet gegenwärtig gemeinsam mit PlayStation Productions an einer TV-Serie basierend auf Naughty Dogs „The Last of Us“-Reihe, die bei HBO starten wird.

Was ist eure Meinung zu einem „Ghost of Tsushima“-Film?

