Paradise Lost: Der offizielle Trailer zum Release des stimmigen Story-Adventures

"Paradise Lost" ist ab sofort für die PS4 erhältlich.

Wie der Publisher All in! Games bekannt gab, ist das Story-getriebene Adventure „Paradise Lost“ ab sofort für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

Begleitet wird der Release des Adventures vom obligatorischen Launch-Trailer, der bei der Veröffentlichung eines neuen Titels natürlich nicht fehlen darf. Das besagte Video haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden. „Paradise Lost“ erzählt die Geschichte des 12-jährigen Protagonisten Szymon und verfrachtet euch in eine fiktive Version des Jahres 1980, in dem der Zweite Weltkrieg noch nicht zu Ende gegangen ist.

Die Folgen eines Atomkriegs

Nach einem Atomkrieg ist Europa unter einem Schleier aus Strahlung verborgen. In seiner Heimat Polen stößt Szymon auf einen verlassenen Bunker der Nazis. Von einer natürlichen Neugier getrieben, nimmt Szymon all seinen Mut zusammen und macht sich daran, den Bunker zu erkunden und sich den möglicherweise in ihm lauernden Gefahren zu stellen.

Zum Thema: Paradise Lost: Story-Adventure erscheint diesen Monat für PS4 – 13 Minuten Gameplay

„Entdeckt eine riesige Untergrundwelt, in der sich ungewöhnliche, fortschrittliche Technologie mit slawischer Folklore und Mythen vermischt. Seid ihr bereit zu erfahren, welchem Schicksal die Bewohner begegnet sind?“, heißt es von offizieller Seite weiter.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Paradise Lost