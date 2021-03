Returnal: PS5-Exklusivtitel nimmt wichtige Hürde

"Returnal" hat den sogenannten Goldstatus erreicht, was bedeutet, dass die Entwicklung der Verkaufsversion abgeschlossen wurde. Nach wie vor kann allerdings an Inhalten und Aktualisierungen gearbeitet werden.

"Returnal" muss nicht noch einmal verschoben werden.

Im Zuge der COVID-19-Pandemie und der daraus resultierenden Einschränkungen wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Spiele verschoben. Im Fall von „Returnal“ bleibt es beim zuletzt kommunizierten Termin. Die Entwicklung der Verkaufsversion wurde offiziell abgeschlossen, was Housemarque heute mit der obligatorischen Gold-Meldung feiert. Ganz ohne Verschiebung kam aber auch „Returnal“ nicht aus.

Spielwelt ändert sich bei jedem Durchgang

In „Returnal“ schlüpft ihr in die Rolle der Astronautin Selene und taucht im Verlauf der Handlung tief in ihre Psyche ein. Die Protagonistin stürzt auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos ab und befindet sich im Anschluss in einer alptraumhaften Zeitschleife. Jedes Mal, wenn Selene stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert.

Das mag nach wenig Abwechselung klingen. Aber dem ist nicht so: In jedem Zyklus verändern sich die Umgebung sowie das auffindbare Arsenal an Waffen und Ausrüstung, sodass sich die von euch gesteuerte Figur in ihrem Überlebenskampf stets neu anpassen muss.

„Das Roguelike-Gameplay mit herausfordernden und actionreichen Schlachten mischt sich dabei mit spannender Erkundung, Plattformer-Elementen und einer Vielzahl an individuellen Anpassungsmöglichkeiten“, schreibt Sony in der aktuellen Pressemeldung. Jeder Durchlauf sei anders und jede Entscheidung müsse abgewägt werden. Denn nur so sei es möglich, permanente Fortschritte zu erzielen.

Sony und Housemarque versprechen eine „mysteriöse Geschichte, einen bombastischen 3D-Sound, superschnelle Ladezeiten und taktiles haptisches Feedback“. Und lange müsst ihr nicht mehr warten: „Returnal“ ist ab dem 30. April 2021 exklusiv für die PS5 verfügbar. Nachfolgend seht ihr nicht mehr ganz so neues Videomaterial:

