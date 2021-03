Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: Diese technischen Features warten auf der PS5

"Tony Hawk's Pro Skater 1+2" erscheint Ende der Woche für die PS5.

Am morgigen Freitag, den 26. März 2021 wird „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Kurz vor dem offiziellen Release für die PS5 gingen die Entwickler noch einmal auf die technischen Features der PlayStation 5-Version ein, die bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung bestätigt und nun ein weiteres Mal hervorgehoben wurden. Demnach warten auf der PS5 zwei Darstellungs-Modi, die es euch ermöglichen, „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ in 1080p und 120FPS oder 4K und 60FPS zu spielen.

Darüber hinaus macht „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ Gebrauch von den Features des DualSense-Controllers und soll mit dem haptischen Feedback für eine noch realistischere Spielerfahrung sorgen. Hinzukommen die Unterstützung des 3D-Audio sowie der klangtreuen Sound-Atmosphäre, eine Einbindung der PS5-Aktivitäten sowie kurze Ladezeiten dank der SSD der PlayStation 5.

Zum Thema: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: Edition für PS5 und Xbox Series X/S angekündigt

Wer „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ bereits für die PlayStation 4 sein Eigen nennen sollte, kann seine Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die PlayStation 5-Fassung unterziehen. Da „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ Gebrauch von Cross-Gen-Spielständen macht, könnt ihr euren Spielfortschritt auf die PS5 übertragen und seid nicht dazu gezwungen, von vorne zu beginnen.

⚠️Finally a sign we can get behind ⚠️🛹 pic.twitter.com/BNSUxFdb3f

— Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) March 23, 2021