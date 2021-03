Back 4 Blood: Frische Spielszenen aus dem geistigen Left 4 Dead-Nachfolger

"Back 4 Blood" verschiebt sich auf Oktober 2021.

Im Laufe des gestrigen Tages räumten die Entwickler der Turtle Rock Studios ein, dass aus dem geplanten Release von „Back 4 Blood“ im Juni dieses Jahres nichts wird.

Stattdessen benötigt der ambitionierte Coop-Shooter noch etwas mehr Zeit und wir sich daher um ein paar Monate verschieben. Ergänzend zur Bekanntgabe der Verschiebung veröffentlichten die Macher der Turtle Rock Studios ein neues Video zu „Back 4 Blood“, das uns frische Spielszenen aus dem kooperativen Shooter liefert. Ebenfalls geboten wird ein Entwicklerkommentar.

Offene Beta zum Coop-Shooter angekündigt

Am gestrigen Donnerstag wurde nicht nur die Verschiebung von „Back 4 Blood“ offiziell gemacht. Gleichzeitig bestätigten die Turtle Rock Studios die laufenden Arbeiten an einer offenen Beta zum Coop-Shooter, die im Laufe des Sommers zur Verfügung gestellt wird. Weitere Details und ein konkreter Beta-Termin werden laut offiziellen Angaben zu gegebener Zeit folgen.

Zum Thema: Back 4 Blood: Koop-Zombie-Shooter verschoben + Open Beta-Ankündigung

„Back 4 Blood“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird von vielen als geistiger Nachfolger zum Kult-Titel „Left 4 Dead“ bezeichnet. Euch verschlägt es in eine Welt, in der der parasitäre „Devil Worm“ die Menschen infizierte und in blutrünstige Untote verwandelte.

„Abgehärtet durch unaussprechliche Ereignisse und entschlossen, für die Überlebenden zu kämpfen, haben sich die Cleaners, eine Gruppe von Apokalypse-Veteranen, zusammengeschlossen, um es mit den infizierten Ridden aufzunehmen und die Welt zurückzuerobern“, so die Turtle Rock Studios weiter.

