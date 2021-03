BAFTA Gaming Awards 2021: Die Gewinner in der Übersicht – Hades schlägt The Last of Us Part 2

Insgesamt 19 Gewinner wurden im kürzlich stattgefundenen Livestream der BAFTA Gaming Awards 2021 ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vorherigen Events befindet sich nicht Naughty Dogs Blockbuster-Titel "The Last of Us Part 2" an der Spitze.

"Hades" konnte in fünf Kategorien die Oberhand gewinnen.

Gestern Abend wurden im Rahmen eines Livestreams die Gewinner der BAFTA Gaming Awards 2021 verkündet. Welche Spiele und Darsteller für die britische Preisverleihung im Vorfeld nominiert wurden, könnt ihr hier nachlesen.

Überraschenderweise räumte nicht wie zuvor „The Last of Us Part 2“ den Großteil aller Preise ab, sondern das actiongeladene Roguelike-Spiel „Hades“. Fünf Kategorien konnte das hochgelobte Werk von Supergiant Games für sich entscheiden. Vor allem durch die spannende Erzählung, die künstlerische Leistung und das hervorragende Game Design wusste der Titel zu glänzen.

Naughty Dogs Meisterwerk gewann dieses Mal „nur“ drei Preise. Zumindest was die Animationen angeht, sehen auch die Briten das postapokalyptische Action-Adventure vorne. Auch das eSports-Team EE, das mit einer eigenen Kategorie vertreten ist, erklärte „The Last of Us Part 2“ zum Sieger. Abby-Darstellerin Laura Bailey durfte zudem einen weiteren Preis einheimsen.

Dafür konnte mit „Sackboy: A Big Adventure“ ein weiterer PlayStation-Exklusivtitel mehr als einen Preis für sich beanspruchen. Der 3D-Platformer aus dem Hause Sumo Digital wurde als bester britischer Titel und auch als Familienspiel ausgezeichnet.

Das Open World-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ konnte sich immerhin in der Kategorie „Audioleistung“ durchsetzen, während „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ mit dem Soundtrack überzeugen konnte. Auch „Dreams“ ist unter den Gewinnern zu finden: Das Sandbox-Spiel wurde für die technische Leistung der Entwickler gewürdigt.

Der Nintendo-Titel „Animal Crossing: New Horizon“ ging ebenfalls aus zwei Kategorien als Sieger hervor. Die gemütliche Lebenssimulation setzte sich in den Kategorien „Spiel der Unterhaltung“ und „Multiplayer“ durch.

Alle Gewinner übersichtlich aufgelistet

Bestes Spiel: Hades

Hades Erzählung: Hades

Hades Künstlerische Leistung: Hades

Hades Game Design: Hades

Hades Darsteller in einer Nebenrolle: Logan Cunningham (Hades)

Logan Cunningham (Hades) EE Game of the Year: The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 Animation: The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 Darsteller in einer Hauptrolle: Laura Bailey (The Last of Us Part 2)

Laura Bailey (The Last of Us Part 2) Britisches Spiel: Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure Familie: Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure Spiel der Unterhaltung: Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons Multiplayer: Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons Audioleistung: Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima Musik: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sich entwickelndes Spiel: Sea of Thieves

Sea of Thieves Debüt-Titel: Carrion

Carrion Technische Leistung: Dreams

Dreams Originales Eigentum: Kentucky Route Zero: TV Edition

Kentucky Route Zero: TV Edition BAFTA Fellowship Award: Siobhan Reddy, Studiodirektorin von Media Molecule

