DOOM 3 VR: AIM-Controller, Waffen und Gameplay – Neue Details

Ab Ende März könnt ihr in die virtuelle Realität abtauchen.

Ende März erscheint mit der „DOOM 3: VR Edition“ ein weiteres Spiel für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR. Auf dem PlayStation Blog ging der Executive Producer Ken Thain etwas näher auf den Titel ein und rückte dabei vor allem das Kampfsystem in den Fokus.

Dabei stellte er klar, dass in „DOOM 3 VR“ nicht die Hände den Mittelpunkt des Erlebnisses darstellen werden, wie es bei vielen VR-Spielen der Fall ist, sondern die Waffen zu den wahren Helden erklärt wurden. Für eine besondere Intensität soll die Unterstützung des Aim-Controllers sorgen.

Details zum Ziel-Controller

Die Unterstützung des Ziel-Controllers (einschließlich des Linkshänder-Modus) hatte für die Entwickler oberste Priorität, so der Executive Producer: „Mit ihm kann man Waffen wie die BFG 9000 wirklich in den Händen halten, ihr Gewicht spüren und sie mit brutaler Effizienz bedienen. Für mich persönlich war es schon nach kürzester Zeit das Größte, mit dem Ziel-Controller in das Demon-Free-for-all einzutauchen“, so seine Worte.

Die Waffen könnt ihr unabhängig von eurem Kopf bewegen. So dürft ihr um eine Ecke schauen und einen überraschenden Angriff starten. Zudem ist es möglich, euch unter Wraith-Feuerbälle hindurchzuducken.

Auch an den Waffen wurden Änderungen vorgenommen. So wurde die Benutzeroberfläche aus der Kameraansicht entfernt und in die Waffen selbst integriert. Der Umbau soll es euch erleichtern, im Kampfgetümmel euren Munitionsvorrat im Blick zu behalten. Außerdem geben euch Laservisiere und eine Taschenlampe die Möglichkeit, die Dunkelheit zu durchforsten und sämtliche Gegner aufzuspüren.

Höhere Textur und bessere Soundeffekte

Jede einzelne Waffe von „DOOM 3“ wurde laut Thain detailliert überarbeitet und mit einer höher auflösenden Textur und besseren Soundeffekten versehen.

„Ein riesiges Dankeschön an unsere Freunde bei id Software, die uns dabei geholfen haben, jede einzelne Waffe zum Strahlen zu bringen, und an euch, weil ihr alles darüber gelesen habt. Wir hoffen, dass ihr euch den Titel anseht, wenn er in ein paar Tagen erscheint, und uns wissen lasst, was ihr darüber denkt“, so der Executive Producer weiter.

Mehr zu DOOM 3 VR:

Die „DOOM 3: VR Edition“ erscheint am 29. März 2021 für PlayStation VR, einschließlich der Kampagnen-Erweiterungen und der Abwärtskompatibilität auf der PS5.

