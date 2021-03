Kaze and the Wild Masks: 2D-Plattformer mit Launch-Trailer für PS4 veröffentlicht

"Kaze and the Wild Masks" verweilt seit heute unter anderem für die PlayStation 4 im Handel. Was der Titel zu bieten hat, zeigt ein Launch-Trailer, der einige Spielszenen umfasst.

"Kaze and the Wild Masks" soll euch in die 90er Jahre zurückversetzen.

Der Publisher Soedesco und der Entwickler VOX Game Studio haben den 2D-Plattformer „Kaze and the Wild Masks“ veröffentlicht. Der Launch erfolgte für PlayStation 4, PC (Steam), Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia. Der Preis der Standardversion liegt bei 29,99 Euro. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge im PlayStation Store verlinkt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen:

„Kaze and the Wild Masks“ basiert auf dem klassischen Plattformer-Stil der 90er Jahre und lässt euch die Kristallinseln erkunden. Dabei schlüpft ihr in die Rolle von Kaze und steht vor der Aufgabe, euren Freund Hogo vor einem Fluch zu retten, der die Inseln ins Chaos stürzt.

Im Spielverlauf stellt ihr euch ungewöhnlichen Widersachern, indem ihr die Mächte der Wilden Masken einsetzt. „Springe wild wie ein Tiger, fliege wie ein Adler durch den Himmel, flitze flink wie eine Eidechse und beherrsche das Meer wie ein Hai“, so die Macher in der offiziellen Produktbeschreibung.

Die Kernfeatures von „Kaze and the Wild Masks“ in der Übersicht:

Ihr entfesselt die Fähigkeiten der Wilden Masken, um Kräfte von Tiger, Adler, Eidechse und Hai zu erhalten

Ihr erkundet mehr als 30 Spielabschnitte mit mehr als 50 Bonuslevel und ergründet dabei die Geheimnisse der Kristallinseln

Ihr erlebt einen klassischen Plattformer mit Pixel-Art-Grafiken

Falls ihr mit den Beschreibungen nicht viel anfangen könnt: Nachfolgend seht ihr den ebenfalls veröffentlichten Launch-Trailer, der anhand einiger Spielen veranschaulicht, was „Kaze and the Wild Masks“ optisch und spielerisch zu bieten hat.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Kaze and the Wild Masks