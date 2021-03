Outriders: Changelog zum Day One-Update

Ab dem 1. April 2021 könnt ihr euch in die Schlacht stürzen.

Der Entwickler People Can Fly gab bekannt, dass der Launch von „Outriders“ von einem Day-One-Update begleitet wird. Die Bereitstellung der Aktualisierung soll spätestens am 1. April 2021 erfolgen. Inzwischen liegt der komplette Changelog vor.

Zu den Bestandteilen des Day One-Updates zählen verschiedene Fehlerbehebungen, wobei vor allem die letzten Abschnitte des Spiels in den Fokus rücken. Zugleich wurde an den Zwischensequenzen Hand angelegt und in einigen Bereichen profitiert die Performance vom Day One-Update.

Day-One-Update

Viele Fehlerkorrekturen und Verbesserungen, mit besonderem Schwerpunkt auf den letzten Abschnitten des Spiels

Performance-Verbesserungen für Pacing/Stottern, das während der Demo beobachtet wurde

Verbesserungen bei der Kamera innerhalb der Zwischensequenzen und Dialoge. Dies sollte das Verwackeln der Kamera reduzieren, mit dem einige Spieler zu kämpfen haben

Verbesserungen der Framerate in Cutscenes/Dialogen

PC-Zwischensequenzen werden die Option haben, zwischen 30, 60, 90 und 120 FPS zu wählen

Xbox Series X/S- und PlayStation 5-Zwischensequenzen werden auf 60 FPS fixiert sein

Xbox One- und PlayStation 4-Zwischensequenzen bleiben auf 30 FPS fixiert

Darüber hinaus könnt ihr euch auf ein Post-Launch-Update einstellen, das die folgenden Änderungen mit sich bringt:

Post-Launch-Update

Controller-Anpassungsoptionen wie Deadzone-Anpassung, Beschleunigungseinstellungen und Legacy-Layouts.

Ladezeitverbesserungen für Xbox One- und PlayStation 4-Konsolen

Weitere Leistungsverbesserungen für Koop-Spiele

Crossplay-Freundesliste und Einladungssystem über alle Plattformen hinweg. Dies setzt voraus, dass ihr ein Square Enix-Mitgliederkonto verwendet.

Fehlerbehebungen, darunter zum Beispiel: Lore-Sammlerstücke, die bei zweiten Charakteren nicht funktionieren

„Outriders“ erscheint am 1. April 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC und Stadia. Außerdem wird der Titel am Launch-Tag in den Xbox Game Pass aufgenommen, sodass zahlende Nutzer auf den Xbox-Konsolen den Zugriff über einen gewissen Zeitraum ohne Zusatzkosten erhalten.

