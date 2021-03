Spacebase Startopia: Ab sofort erhältlich – Videos erleichtern den Einstieg

"Spacebase Startopia" ist ab sofort erhältlich.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Kalypso Media veröffentlichten die Entwickler der Realmforge Studios heute die Aufbau-Simulation „Spacebase Startopia“.

Wie es von offizieller Seite heißt, soll es euch „Spacebase Startopia“ ermöglichen, eure galaktischen Träume wahr werden zu lassen. Unter dem wachsamen Auge der scharfzüngigen KI VAL, die ihre Unterstützung anbietet (wenn sie möchte), verschönern die Spieler mit Gadgets die drei einzigartigen Decks ihrer zweiten Heimat.

Video stellen euch die Spielmechaniken vor

„Dabei dürfen die Wünsche und Sehnsüchte der zahlreichen Ausserirdischen nicht zu kurz kommen. Der Multiplayer-Modus bietet bis zu 4 Spielern die Möglichkeit, gemeinsam ein kosmisches Paradies zu erschaffen oder mit waghalsigen Sabotage-Aktionen die Konkurrenz auszulöschen“, führen die Entwickler von Realmforge zu ihrem neuen Projekt aus.

„Spacebase Startopia“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich. Passend zum heutigen Release stellten die Realmforge Studios einen Schwung neuer Videos bereit, mit denen die Spieler ein wenig an die Hand genommen und in die wichtigsten Spielmechaniken der Aufbau-Management-Simulation eingeführt werden.

