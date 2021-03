War Hospital: Neues Society Survival-Spiel schickt euch in ein Feldlazarett des Ersten Weltkriegs

Im Rahmen des Future Games Showcase haben Movie Games und die zuständigen Entwickler von Brave Lamb Studio ein neues Society Survival-Spiel namens „War Hospital“ angekündigt, das im vierten Quartal 2022 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam) erscheinen soll.

Rettet inmitten des Krieges Menschenleben

In „War Hospital“ werden die Spieler an die Westfront des Ersten Weltkriegs geschickt, an der Major Henry Wells, ein in Rente gegangener britischer Feldsanitäter, zurückbeordert und mit den Schrecken des Krieges konfrontiert wird. Dabei werden Personal- sowie Vorratsmangel gewaltige Probleme beim Retten der unzähligen Soldatenleben bereiten, die mit lebensbedrohlichen Verletzungen aus der Schlacht zurückkehren.

Als Kommandant eines Feldlazaretts muss man die schrecklichen Kriegsverletzungen behandeln, während einen die feindliche Artillerie in Beschuss nimmt. Dabei wird man realistische Ausrüstung aus dem Ersten Weltkrieg verwenden und herausfinden, wie sich die Werkzeuge und die Methoden weiterentwickeln. Die eigenen Entscheidungen werden einen bleibenden Einfluss haben.

Um so viele Leben wie möglich zu retten, muss man eine kleine Gemeinschaft an Lebensrettern und Überlebenden aufbauen und ein bisschen Normalität in den Kriegsalltag bringen, während die Waffenruhe herrscht. Die Entwickler versprechen ein Kriegsspiel, das das Leben und nicht den Tod feiert. Neben einem ersten Trailer sind auch verschiedene Bilder veröffentlicht worden, die einen Eindruck von dem neuen Survival-Spiel gewähren werden.

