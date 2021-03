XCOM Chimera Squad: Hinweis auf Konsolen-Umsetzung aufgetaucht

"XCOM: Chimera Squad" ist gegenwärtig nur für den PC erhältlich.

Letztes Jahr veröffentlichten Publisher 2K Games und Entwicklerstudio Fireaxis das Sci-Fi-Strategiespiel „XCOM: Chimera Squad“ für den PC. Kurz darauf erteilten die Macher einer Konsolen-Version des Titels noch eine deutliche Absage, allerdings scheinen sich Fans der Reihe nun doch zumindest leise Hoffnungen auf einen Release des Games für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch machen zu können.

XCOM Chimera Squad: Alterseinstufung für Konsolen-Umsetzung erteilt

Dies geht, wie unter anderem Final Weapon (via PSU) berichtet, aus einem aktuellen Eintrag der Pan European Game Information-Website (PEGI) hervor. Neben der bereits bekannten PC-Fassung des Spiels listet die Internetseite des ersten europaweiten Alterseinstufungssystems für Videospiele nun ebenfalls ein 16er-Rating für PS4-, Xbox One- sowie Switch-Versionen des Strategiespiels. Womöglich können Fans der Reihe also mit einer zeitnahen Ankündigung und des Weiteren sogar einer baldigen Veröffentlichung der Konsolen-Versionen rechnen.

Bei „XCOM: Chimera Squad“ handelt es sich um eine Standalone-Erweiterung des jüngsten Hauptteils der Reihe, „XCOM 2“, dessen Story fünf Jahre nach jener des Hauptspiels ansetzt. Zu dieser Zeit arbeiten Menschen, Hybriden und auch Aliens daran, eine friedliche gemeinsame Zukunft für alle Parteien aufzubauen. Allerdings stehen nicht alle Bewohner der Erde diesem Vorhaben wohlwollend gegenüber, weshalb sich neue Bedrohungen erheben. Daraufhin ist es die Aufgabe des namensgebenden Chimera-Trupps, einer Eliteeinheit bestehend aus menschlichen, Hybrid- und Alien-Soldaten, diesen aufsteigenden bösen Kräften entgegenzutreten.

„XCOM: Chimera Squad“ erschien am 24. April 2020 für den PC. Für die Konsolen-Umsetzungen stehen derzeit noch eine offizielle Ankündigung sowie ein Veröffentlichungstermin aus.

