PAX East 2021: Event erneut abgesagt – PAX Online kehrt zurück

Die PAX East 2021 findet rein digital statt.

Bereits im vergangenen Jahr sorgten die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie dafür, dass zahlreiche Events abgesagt werden mussten.

Darunter die PAX East 2020, die im vergangenen Jahr in einem rein digitalen Format abgehalten wurde. Wie die Veranstalter in Form von ReedPop und Penny Arcade in einem aktuellen Statement einräumten, wird die physische Version der PAX East leider auch 2021 ausfallen. Dafür kehrt die PAX Online zurück, die in diesem Jahr vom 15. bis zum 18. Juni 2021 stattfindet.

Die Sicherheit der Menschen im Fokus

„Obwohl wir gehofft hatten, dass die PAX East sicher stattfinden könnte, blieben wir realistisch und verkauften keine Tickets oder Flächen an Aussteller, um unsere Freunde und Partner nicht erheblich zu belasten“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme. „Wie wir mit unseren Aktionen in der Pandemie gezeigt haben, ist unsere größte Sorge die Sicherheit der PAX-Familie.“

Zum Thema: San Diego Comic-Con 2021: Findet COVID-19-bedingt rein digital statt

„Von den Teilnehmern, Ausstellern und Mitarbeitern der Messe bis hin zu den Medien und Inhaltserstellern – sowie den lokalen Gemeinden, die unsere Feierlichkeiten rund um das Thema Gaming beherbergen. Wir werden erst wieder mit einer Live-PAX weiter machen, wenn wir sicher sein können, dass die Veranstaltung für alle sicher ist.“

Quelle: GameSpot

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PAX East 2021