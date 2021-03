Bloober Team: Nicht an einer Übernahme durch einen Publisher interessiert

Eigenen Aussagen zufolge haben die "Layers of Fear"- und "Blair Witch"-Macher von Bloober Team kein Interesse daran, sich von einem Publisher übernehmen zu lassen. Wie es heißt, würde eine Übernahme durch einen anderen Konzern nicht zur aktuellen Strategie des Studios passen.

Bloober Team machte sich vor allem mit Horror-Erfahrungen einen Namen.

In der Vergangenheit wurde das polnische Entwicklerstudio Bloober Team immer wieder mit einer möglichen Übernahme durch einen anderen Publisher in Verbindung gebracht.

Nachdem sich die Verantwortlichen von Bloober Team diesbezüglich bisher bedeckt hielten und nicht Stellung zu den Gerüchten um eine mögliche Übernahme beziehen wollten, griff das Studio das Thema in einem aktuellen Statement auf. Wie es heißt, hat das Studio kein Interesse daran, sich übernehmen zu lassen, da eine Übernahme nicht zur „aktuellen übergeordneten Strategie“ der „Layers of Fear“- und „The Medium“-Macher passen würde.

Bloober Team arbeitet an einem neuen Horror-Titel

Der angeführte Grund ist das „hohe Risiko, die übergeordneten strategischen Ziele zu verlieren“, während Bloober Team darüber hinaus der Ansicht ist, dass eine Akquisition zu diesem Zeitpunkt mit seiner „Organisationskultur unvereinbar sei“ und ein Hindernis für sein Wachstum darstellen würde. Offener steht das polnische Unternehmen strategischen Partnerschaften mit Publishern gegenüber.

Diese sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 in die Wege geleitet beziehungsweise abgeschlossen werden. Handfeste Details nannte Bloober Team nicht. Derzeit arbeitet das Studio an einem weiteren Horror-Titel für nicht näher genannte Plattformen.

Dieser befindet sich seit mehr als einem Jahr in Entwicklung und soll in Zusammenarbeit mit einem namhaften Publisher veröffentlicht werden. Spekuliert wurde zuletzt, dass wir es hier mit einem Comeback der „Silent Hill“-Marke zu tun haben könnten.

