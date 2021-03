Media Molecule: Sony steht voll und ganz hinter den Plänen der Dreams-Macher

Media Molecule arbeitet an einem neuen Projekt.

Während zahlreiche Studios in den vergangenen Monaten über ihre Pläne für die neue Konsolen-Generation plauderten, hielten sich die „LittleBigPlanet“- und „Dreams“-Macher bisher vornehm zurück.

Im Gespräch mit Kotaku sprach Media Molecules Studio-Director Siobhan Reddy nun über die Zukunft des Studios und wies darauf hin, dass dieses zukünftig an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten wird. Zum einen soll der für die PlayStation 4 veröffentlichte Kreativ-Baukasten „Dreams“ weiter unterstützt und mit neuen Inhalten beziehungsweise Features versehen werden. Gleichzeitig sollen bei Media Molecule natürlich auch komplett neue Titel entstehen.

Studio startet Rekrutierungsoffensive

Handfeste Details zu den nächsten Projekten von Media Molecule nannte Reddy zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass Sony Interactive Entertainment voll und ganz hinter den Plänen der „Dreams“-Macher steht und auch zukünftig in diese investieren wird. Dies mache sich unter anderem an der aktuellen Rekrutierungsoffensive des britischen Studios bemerkbar.

Zum Thema: Dreams: Creative-Director Alex Evans verlässt die Videospiel-Industrie

„Wir befinden uns gerade in einer großen Rekrutierungsoffensive, denn um die gewünschten Fortschritte zu erzielen, brauchen wir Programmierer und Designer“, führte Reddy aus. „Was mich an all dem wirklich begeistert, ist, dass Sony wirklich hinter all dem steht, was wir tun, und in das Studio investiert, damit dieses wachsen kann.“

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass „Dreams“ für den PC und die PlayStation 5 erscheinen könnte. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Quelle: Kotaku

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dreams