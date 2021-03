Spider-Man Miles Morales: Update 1.09 liefert einen neuen Anzug und mehr

"Spider Man Miles Morales" ist für die PS4 und die PS5 erhältlich.

Wie die Entwickler von Insmoniac Games bekannt gaben, steht sowohl auf der PlayStation 4 als auch der PlayStation 5 ab sofort ein neues Update zum Action-Titel „Spider-Man: Miles Morales“ bereit.

Je nach Version trägt das Update die Bezeichnung 1.09 (PlayStation 4) beziehungsweise 1.0.0.9 (PlayStation 5) und wird laut offiziellen Angaben auf beiden Plattformen für eine verbesserte Performance und Stabilität sorgen. Des Weiteren dürfen sich die Spieler auf einen neuen Anzug in Form des „Advanced Tech Suit“ und realistischere Muskelverformungen auf der PlayStation 5 freuen.

Zum Thema: Spider-Man Miles Morales: Sony enthüllt Verkaufszahl

Welche Verbesserungen beziehungsweise Optimierungen im Rahmen des neuesten Updates sonst noch den Weg in „Spider-Man: Miles Morales“ finden, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

„Spider-Man: Miles Morales“ ist für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

Rolling out today, our new #MilesMoralesPS4 #MilesMoralesPS5 update adds the Advanced Tech Suit and includes various fixes. Additionally on PS5 only, the update adds realistic muscle deformation on select suits. pic.twitter.com/1nnSvgJB2P

— Insomniac Games (@insomniacgames) March 30, 2021