Brewmaster: Bierbrau-Simulator mit Trailer angekündigt

"Brewmaster" befindet sich unter anderem für PS4 und PS5 in Entwicklung.

Heute kündigten, wie unter Gematsu berichtet, Publisher Sold Out und das britische Entwicklerstudio Auroch Digital offiziell ihren kommenden Titel „Brewmaster“ an. Hierbei handelt es sich um einen Bierbrau-Simulator, der im Laufe des kommenden Jahres für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, die Nintendo Switch und den PC erscheinen soll. Den ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch wie immer weiter unten im Artikel ansehen.

Brewmaster: Simulation soll das Bierbrau-Handwerk zelebrieren

Die verantwortlichen Entwickler gingen im Rahmen einer Ankündigungsmitteilung etwas näher auf ihr Spiel ein und stellen ihren Titel genauer vor. Ihr Ziel mit „Brewmaster“ sei es, das Handwerk des Bierbrauens zu zelebrieren, während die Spieler dieses mit der Simulation selbst erlernen und immer weiter verfeinern sollen: „Von der Perfektionierung authentischer, chemiegesteuerter Brautechniken bis hin zur Namensgebung, Flaschenabfüllung und Etikettierung – verfeinern Sie Ihr Handwerk und werden Sie zum ultimativen Braumeister in der ersten realistischen Bierbrauerfahrung überhaupt. “

Darüber hinaus sollen die Wahl haben, ob sie sich an klassische Rezepte halten oder alternativ mit real existierenden Zutaten experimentieren wollen, um so komplett neue Biersorten zu erschaffen. Zudem sollen ebenfalls „freundschaftliche Wettbewerbe“ geboten werden, in denen Biermarken gesammelt werden können, welche wiederum für die Verbesserung der eigenen Ausrüstung notwendig seien. Auch zwei Spielmodi wurden bereits enthüllt: „Entscheiden Sie sich für den Story-geführten Braumeister-Modus oder stürzen Sie sich in den Kreativ-Modus, eine Sandbox, in der alles freigeschaltet ist.“

„Brewmaster“ versteht sich laut Auroch Digital als eine auf Realismus und Authentizität ausgelegte Erfahrung, die „auf einer Simulation der echten Brauerei-Chemie und einem tiefen Verständnis der realen Gärungsprozesse beruht.“ Dennoch sei kein allzu detailliertes Vorwissen über die chemischen Vorgänge des Bierbrauens erforderlich, denn viele dieser Aspekte würden automatisch ablaufen, damit Spieler möglichst viel Spaß haben könnten.

Wollt ihr „Brewmaster“ eine Chance geben?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Brewmaster