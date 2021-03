Disco Elysium: PS5-Version kämpft mit Performance-Problemen und Bugs

In dieser Woche wurde der "Disco Elysium: The Final Cut" für den PC und die PlayStation-Plattformen veröffentlicht. Aktuellen Berichten zufolge kämpft vor allem die PS5-Version mit Bugs und Performance-Problemen.

Der "Disco Elysium: The Final Cut" ist ab sofort erhältlich.

Am gestrigen Dienstag wurde der Indie-Rollenspiel-Hit „Disco Elysium“ in Form des sogenannten „Final Cuts“ für die PlayStation-Systeme veröffentlicht.

Wie es im Rahmen der offiziellen Ankündigung hieß, peilten die Entwickler von ZA/UM auf der PlayStation 5 eine Darstellung in flüssigen 60 Bildern die Sekunde an. Aktuellen Berichten zufolge ist man von diesem Ziel allerdings denkbar weit entfernt, da „Disco Elysium: The Final Cut“ auf der PS5 mit diversen technischen Problemen und Unzulänglichkeiten kämpft.

Slow-Downs, Bugs und weitere Probleme

Wie kritisiert wird, bricht auf der PlayStation 5 vor allem die Framerate immer wieder ein und macht dem Spielspaß einen Strich durch die Rechnung. Erreicht werden die flüssigen 60FPS demnach nur, wenn sich der eigene Charakter nicht bewegt. Besonders schwere Ruckler treten auf, wenn die Spieler ein neues Gebiet betreten, Treppen steigen oder ein Gebiet erkunden.

Bei den Slow-Downs bleibt es allerdings nicht. Auch von ärgerlichen Bugs wird berichtet. Beispielsweise tauchen in Gesprächen nicht die Dialog-Optionen auf, die nötig sind, um das Gespräch und somit das Spielgeschehen fortzusetzen. Auch das hervorheben von Objekten in der Umgebung beziehungsweise die Interaktion mit Objekten geht laut den Spielern alles andere als intuitiv von statten.

Da eine Stellungnahme seitens der Entwickler von ZA/UM noch aussteht, bleibt abzuwarten, wann mit einem Update zu rechnen ist, dass die angesprochenen Probleme aus der Welt schafft.

