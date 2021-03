Fuser: Diese DLC-Songs finden im April den Weg ins Spiel

"Fuser" wird in Kürze mit neuen Songs versehen.

Auch im Jahr 2021 wird der von Harmonix entwickelte Musik-Titel „Fuser“ in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit neuen Songs bedacht.

So auch im April, in dem euch NCsoft und die Macher von Harmonix sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Download-Songs zur Verfügung stellen. Insgesamt können vier der Download-Songs ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden. Welche Songs im nächsten Monat im Detail den Weg in „Fuser“ finden, verrät euch ein Blick auf die heute veröffentlichte Übersicht.

Fuser: Die DLC-Songs im April 2021

Anthrax „Among The Living“

Darude „Sandstorm“

Free Sheets „Don’t You Dare“ (kostenlos)

Ja Rule ft. Ashanti „Always On Time“

La Guerra Naranja „Una Noche Más“ (kostenlos)

Lady Gaga & BLACKPINK „Sour Candy“

The Offspring „Self Esteem“

Panic! At The Disco „Dancing’s Not A Crime“

Winnage „The Night Porter“ (kostenlos)

ximena „pi de limón“ (kostenlos)

„Fuser“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich und bietet euch virtuell die Möglichkeit, in die Rolle eines DJs zu schlüpfen. Auf den Bühnen von digitalen Musikfestivals erstellt ihr aus über 100 Songs eigene Remixes und begeistert euer Publikum.

