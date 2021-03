No Man’s Sky: Expeditions ab heute für PS4 und PS5

In "No Man's Sky" kann ab heute ein neuer Modus in Angriff genommen werden. Er lädt euch zu Gemeinschaftsexpedition ein. Zudem befindet sich der Titel im PSN-Angebot.

Hello Games erinnert an die heutige Veröffentlichung des „No Man’s Sky“-Updates „Expeditions“, das ihr auf der PS4, auf der PS5 und mit dem Virtual Reality-Headset PlayStation VR genießen könnt.

Nehmt an Gemeinschaftsexpedition teil

Mit „Expeditions“ wird ein neuer Spielmodus in den Weltraumtitel gebracht. Er soll sich in jeder Saison ändern. Zunächst starten alle Spieler gemeinsam auf einem Planeten, von dem aus sie auf eine Gemeinschaftsexpedition aufbrechen. Unter Einsatz des Expeditionsplaners können die Teilnehmer auf eine Vielzahl von Meilensteinen zugreifen, von denen jeder seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt.

„Einige davon sind einfach, andere werden nur die engagiertesten Spieler bestehen. Erfüllte Meilensteine schalten wunderschöne Missionsabzeichen frei, aber auch zahlreiche neue Inhalte, die von allen Speicherständen aus verwendet werden können“, so Hello Games.

Als Alternative zu den vier Modi (Normal, Kreativ, Überleben und Dauerhafter Tod) gibt es zudem eine Reihe von Community-fokussierten saisonalen Abenteuern, die mit der Zeit größer, vielschichtiger und überraschender werden sollen.

Spieler, die in den kommenden Wochen Erkundungsziele erfüllen, erhalten einzigartige Belohnungen, die sie in die anderen Spielmodi mitnehmen können. Dazu zählen unter anderem ein neues Jetpack, ein exklusives Schiff, eine Waffe oder ein Titel. Für das Absolvieren einer Mission werden außerdem ikonische Missionsabzeichen freigeschaltet.

„In neuen Expeditionen starten Spieler das Spiel mit einer Reihe von Technologien, Anpassungen, neuen Schiffen und Waffen. So werfen sie einen ersten Blick auf einige der unendlichen Möglichkeiten des Universums. Am Ende der Saison werden Expeditionen in Speicherstände für den Modus Normal umgewandelt, sodass ihr sie weiterspielen könnt“, so Hello Games weiter.

No Man’s Sky im Angebot

Ihr besitzt „No Man’s Sky“ noch gar nicht? Euch kann geholfen werden. Im PlayStation Store wird der Titel momentan deutlich günstiger verkauft. Statt der üblichen 49,99 Euro zahlt ihr bis zum 15. April 2021 nur 24,99 Euro, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht. Mehr Infos zu „No Man’s Sky“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

