Returnal: Neuer actionreicher Trailer veröffentlicht

In wenigen Wochen erscheint der Action-Rougelike-Shooter "Returnal" exklusiv für die PlayStation 5. Passend zum näher rückenden Release veröffentlichte PlayStation Japan einen neuen Trailer zum Spiel.

"Returnal" erscheint exklusiv für die PlayStation 5.

Vergangene Woche berichteten wir euch, dass der kommende PlayStation 5-Exklusivtitel „Returnal“ den Goldstatus erreicht hat und die Entwicklung der Verkaufsversion abgeschlossen wurde. Nun veröffentlichte Sony, wie Push Square vermeldet, über den japanischen PlayStation-YouTube-Kanal einen neuen Trailer, der euch auf den Rougelike-Shooter einstimmen soll. Das Video findet ihr wie immer weiter unten im Artikel.

Returnal: Actionspiel erscheint Ende April 2021

Im Rougelike-Actionspiel übernehmt ihr die Kontrolle über die Astronautin Selene, die auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos abstürzt und sich wenig später in einer alptraumhaften Zeitschleife wiederfindet, es der es kein Entkommen zu geben scheint. Immer, wenn die Heldin stirbt, wird sie in der Zeit zurückgeschleudert und erwacht wieder an genau jenem Punkt kurz vor ihrem Absturz.

Die verantwortlichen Entwickler von Housemarque und Sony versprechen ein herausforderndes sowie actionreiches Gameplay, das Rougelike-Facetten mit einer spannenden Erkundung sowie Plattformer-Elementen verbinden soll. Darüber hinaus soll es eine Vielzahl individueller Anpassungsmöglichkeiten im Spiel geben, mit denen sich die Spieler an jede Gefahr anpassen können sollen. Jeder weitere Durchlauf nach Selenes Bildschirmtod sei anders, weshalb jede Entscheidung genau überlegt sein will, wenn ihr auf Atropos voranschreiten wollt.

Um Selenes Fähigkeiten und Ausrüstung zu verbessern und so letztendlich ihre Überlebenschancen zu erhöhen, könnt ihr auf Alientechnologie zurückgreifen. Diese verbleibt jedoch, ähnlich wie euer restliches Equipment, nicht ewig in eurem Inventar, sondern muss nach jedem Bildschirmtod neu zusammengesucht werden. Auf diese Weise sollen die Spieler allmählich auch eine Verbindung zu dieser lebensbedrohlichen außerirdischen Welt aufbauen.

Zum Thema: Das Potenzial der PS5 soll bestmöglich ausgereizt werden

Ein besonders makabres Detail: Selene soll im Laufe des Abenteuers immer wieder auch auf ihre eigenen sterblichen Überreste aus ihrem vorherigen Durchlauf stoßen. Diese Leichen können laut den Entwicklern auch die Online-Projektionen anderer „Returnal“-Spieler oder Scout-Audiologs enthalten, die von einer anderen Version Selenes zurückgelassen wurde, an die sich jedoch nicht mehr erinnern kann. Es soll dabei stets euch überlassen sein, ob ihr die Leiche plündern oder den verstorbenen Scout rächen wollt, was wiederum weitere Ereignisse auslösen soll.

„Returnal“ erscheint am 30. April 2021 exklusiv für die PlayStation 5.

Wie gefällt euch der neue „Returnal“-Trailer?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Returnal