The Witcher 3 & Cyberpunk 2077: Next-Gen-Upgrades weiter für 2021 geplant

Bekanntermaßen arbeitet CD Projekt an umfangreichen Next-Gen-Upgrades für "Cyberpunk 2077" und "The Witcher 3: Wild Hunt". Wie das Studio nun noch einmal klar stellte, werden die beiden Updates definitiv 2021 erscheinen.

"The Witcher 3: Wild Hunt" erscheint auch für die neue Konsolen-Generation.

Bereits im vergangenen Jahr kündigten die Entwickler von CD Projekt ein umfangreiches technisches Next-Gen-Upgrade für „Cyberpunk 2077“ an, mit dem das Rollenspiel für die neue Konsolen-Generation fit gemacht wird.

Versprochen wurden unter anderem eine höhere Auflösung, mehr grafische Details, eine stabilere Framerate oder die Unterstützung von Ray-tracing. Da nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden Launch auf den Konsolen zunächst das Bugfixing und eine Verbesserung der Performance im Fokus der internen Bemühungen steht, kann CD Projekt aktuell keinen konkreten Termin nennen. Wie das Studio bestätigte, wird das entsprechende Update aber definitiv noch 2021 veröffentlicht.

The Witcher 3 für PS5 in der zweiten Jahreshälfte

Selbiges gilt für die Next-Gen-Fassung des gefeierten Fantasy-Abenteuers „The Witcher 3: Wild Hunt“. Hier wurde CD Projekt allerdings etwas konkreter und wies darauf hin, dass sowohl die Umsetzung für die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X/S als auch das passende Next-Gen-Upgrade für Besitzer des Spiels in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen werden.

Zur Next-Gen-Version von „The Witcher 3: Wild Hunt“ führten die Macher von CD Projekt in der offiziellen Ankündigung aus, dass diese genau wie die „Game of the Year“-Edition sowohl das Hauptspiel als auch alle Updates sowie die beiden Erweiterungen „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“ umfasst.

Entwickelt wird die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Umsetzung des Rollenspiels übrigens nicht von CD Projekt selbst. Stattdessen entsteht die Next-Gen-Portierung beim Studio Saber Interactive, das das beliebte Abenteuer von Geralt bereits auf die Switch verfrachtete.

