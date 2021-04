Dying Light 2: Auf PS5 Modi mit Raytracing, 60 FPS und 4K geplant

"Dying Light 2" soll noch ambitionierter werden.

Formell angekündigt wurde „Dying Light 2“ zwar für PS4, Xbox One und PC. Doch kann mittlerweile getrost davon ausgegangen werden, dass auch die beiden New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X mit einem Exemplar des Sequels versorgt werden.

In einem aktuellen Interview sprach der Rendering Director Tomasz Szałkowski recht offen über Features, auf die sich Besitzer der neuen Konsolen einstellen können. Dazu zählen mehrere Modi, mit denen die Spieler zwischen der Performance und einer bestmöglichen Grafik wählen können.

Zunächst ging Szałkowski recht allgemein auf die aktuelle Hardware ein: „Die neuen Konsolen sind großartige Geräte. Im Bereich der CPU-Leistung und der IO-Bandbreite wurden große Fortschritte gemacht. Auch die neuen Möglichkeiten und die Geschwindigkeit der GPUs sind beeindruckend. Ich denke, wie bei jeder neuen Generation dauert es eine Weile, bis wir lernen, das Beste aus der Hardware herauszuholen.“

Raytracing oder 60 FPS

Doch was bedeutet das für „Dying Light 2“? Welche Features können wir auf der PS5 und Xbox Series X erwarten? Geplant sind demnach unterschiedliche Modi, mit denen ihr wahlweise die Grafik oder die Performance priorisieren könnt. Dabei spielt auch der Einsatz von Raytracing eine Rolle.

„Ja. Wir planen, dass man wählen kann: Qualität (einschließlich Raytracing), Performance (60+ FPS) und 4K. Da wir hart an der Performance arbeiten, kann ich zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details nennen. Wir versuchen, so viel wie möglich in die nächste Generation zu packen“, so Szałkowski.

Doch auch die Last-Gen-Versionen sollen nicht vernachlässigt werden. Wir erinnern uns an „Cyberpunk 2077“, das ein Opfer der Ambitionen von CD Projekt wurde und auf der PS4 und Xbox One nach dem Launch einen fragwürdigen Eindruck machte. Techland möchte etwas anders an die Sache herangehen.

Szałkowski in diesem Zusammenhang: „Die Haupt-Konsolen sind schon lange unsere Priorität. Wir geben uns alle Mühe, um sicherzustellen, dass die Qualität des Spiels auf der PS4 oder Xbox One auf höchstem Niveau ist. Wir haben mit den Tests auf den Konsolen der älteren Generation viel früher begonnen als bei anderen Projekten. Das hing mit dem Umfang der Änderungen an der Engine und den ehrgeizigen Plänen zusammen, ein noch größeres und komplexeres Spiel als Dying Light 1 zu entwickeln.“

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

Wann „Dying Light 2“ veröffentlicht wird, steht weiterhin in den Sternen. Techland räumte bereits ein, dass der Titel zu früh angekündigt wurde. Mehr zu „Dying Light 2“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2