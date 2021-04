Earth Defense Force World Brothers: Releasetermin & Trailer zum Voxel-Shooter

"Earth Defense Force: World Brothers" erscheint in Europa.

Bereits vor einer ganzen Weile wurde bekannt gegeben, dass der Voxel-Shooter „Earth Defense Force: World Brothers“ den Weg in den Westen finden wird.

Nachdem bisher nur noch in den Sternen stand, wann es im Endeffekt so weit sein wird, hatten D3 Publisher und die Entwickler von Sandlot heute endlich ein Einsehen mit den Fans. Wie bekannt gegeben wurde, wird „Earth Defense Force: World Brothers“ hierzulande ab dem 27. Mai 2021 in einer digitalen Fassung für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich sein. Passend zu dieser Ankündigung steht auch ein neuer Trailer bereit.

Sichert den Fortbestand der Menschheit

An der Thematik und den spielerischen Features der Reihe hat sich trotz des neuen Voxel-Looks nichts geändert. Nach wie vor stehen die Spieler vor der Aufgabe, die Erde vor einer Invasion einer außerirdischen Macht zu bewahren, die unseren Planeten mit einer Armee aus riesigen Insekten, gigantischen Robotern oder mächtigen Drohnen zu erobern versucht.

Zum Thema: Earth Defense Force World Brothers: Frische Specials im neuen Trailer präsentiert

In „Earth Defense Force: World Brothers“ könnt ihr dieses Unterfangen wahlweise alleine oder im kooperativen Mehrspieler-Modus mit bis zu vier Spielern in Angriff nehmen. „Neue Spieler können sich auf gigantische Gegner freuen, darunter Insekten, Roboter und Aliens, die alle aus 3D-Pixeln erstellt wurden, sowie auf ein großes Arsenal an Waffen und Soldatenklassen, von denen jede über eigene, einzigartige Fähigkeiten verfügt, mit denen sie ihre Feinde in Earth Defense Force: World Brothers vernichten können“, heißt es weiter.

