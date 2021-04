Knockout City: Crossplay-Beta startet am 2. April – Preload verfügbar

Der finale Launch von "Knockout City" erfolgt Mitte Mai.

Electronic Arts und die Velan Studios lassen euch ab morgen an der Crossplay-Beta von „Knockout City“ teilnehmen. Gespielt werden kann sie auf den Plattformen PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Über die Abwärtskompatibilität dürfen auch Besitzer der PS5 und Xbox Series X/S an der Testphase teilnehmen.

Preload bereits möglich

Die Beta von „Knockout City“ findet vom 2. bis 4. April 2021 statt und unterstützt Crossplay sowie plattformübergreifenden Fortschritt auf allen der genannten Plattformen. Der Preload. Der Startschuss der Beta fällt am Freitag, dem 2. April um 15:00 Uhr. Die Server sind bis Montag, 5. April um 3:00 Uhr geöffnet.

In der offenen Crossplay-Beta erhaltet ihr einen Zugriff auf die Mond-, Käfig und Bombenbälle, die Karten „Erschütterungshof“, „Hochdach-Höhen“ und „Knockout-Karussell“ und die Team-K.O.-Playlist. Zudem werden der Scharfschützenball, die Karte „Gassenschlacht“, die Playlists „1-gegen-1 Duell“ und „Diamanten-Diebstahl“ eingeführt.

„Mit insgesamt vier Karten, fünf verschiedenen Spielbällen, drei Playlists und unzähligen Anpassungsmöglichkeiten wird die zweite Beta Dodgeball-Rowdys das ganze Wochenende über beschäftigt halten. Auch private Spiele sind verfügbar, um ganz eigene Spiele zu erstellen“, so die Macher.

Der Zeitplan der Playlists im Zuge des Beta-Events:

Team-K.-O.: Startzeit: 2. April um 15:00 Uhr Endzeit: 5. April um 3:00 Uhr

1-gegen-1 Duell: Startzeit: 2. April um 15:00 Uhr Endzeit: 3. April um 20:00 Uhr

Diamanten-Diebstahl: Startzeit: 3. April um 20:00 Uhr Endzeit: 5. April um 3:00 Uhr



Für die Teilnahme an dieser Crossplay-Beta von „Knockout City“ erhalten die Spieler den Beta-blauen Booster-Gleitschirm sowie das Beta-Rowdy-Spielersymbol, wenn sie zur Veröffentlichung des Spiels am 21. Mai 2021 zurückkehren. Weitere Details zu „Knockout City“ und zur geplanten kostenlosen Testversion erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

