Outriders: RPG-Shooter ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

"Outriders" ist ab sofort erhältlich.

Nach dem Release der erfolgreichen Demo wurde der von People Can Fly entwickelte Rollenspiel-Shooter „Outriders“ am heutigen Donnerstag offiziell veröffentlicht.

Begleitet wird der heutige Release vom passenden Launch-Trailer, in dem auf die Geschichte und die brutale Spielwelt von „Outriders“ eingegangen wird. Laut den verantwortlichen Entwicklern von People Can Fly verschlägt es euch im neuesten Werk des Studios in eine düstere und gnadenlose Welt, in der die Menschheit um ihr Überleben kämpft.

Kooperative Gefechte für drei Spieler

In „Outriders“ könnt ihr euch mit bis zu zwei weiteren Spielern zusammenschließen und euch in hitzige Feuergefechte stürzen. Insgesamt stehen vier Klassen zur Wahl sowie ein umfangreiches, flexibles System zur Charakteranpassung. Damit gestaltet ihr euren eigenen Spielstil und nutzt brachiale und stilvolle Waffen sowie Ausrüstung, mit denen ihr zerstörerische Fähigkeiten und Angriff entfesseln könnt.

„Während der Schlacht wird ein aggressiver Spielstil belohnt, denn nur Kills heilen, während man sich im Singleplayer- oder wahlweise im Koop-Modus mit bis zu drei Spieler in den Kampf stürzt und unbekannte Gefilde in einer epischen Story-Kampagne erkundet“, heißt es von offizieller Seite weiter.

„Outriders“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich. Auf den beiden Xbox-Konsolen können Abonnenten des Xbox Game Pass den Titel ab sofort ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

