Sony: Creative Director des PS5-Remasters von Demon’s Souls verlässt das Japan Studio

Gavin Moore wirkte zuletzt an "Demon's Souls" mit.

Gavin Moore, der Creative Director des PS5-Remasters von „Demon’s Souls“, gab bekannt, dass er Sonys Japan Studio verlassen hat. Die Ankündigung erfolgte am heutigen Donnerstag mit den Worten: „Nach 24 Jahren bei Sony und 18 davon in Japan war gestern mein letzter Tag im Japan Studio.“

Und weiter: „Ich werde den großartigen kreativen Geist und die Kameradschaft des Studios vermissen, das ein großer Teil meines Lebens war. Es wird Zeit, sich nach neuen und aufregenden Möglichkeiten umzusehen!“

Shūhei Yoshida meldet sich zu Wort

Von Shūhei Yoshida wurde Moores Statement wie folgt kommentiert: „Vielen Dank für all deine Arbeit und dein Engagement über all die Jahre, Gavin. Ich freue mich darauf, bald von deinem nächsten Abenteuer zu hören.“

Zwar sind derartige Meldungen am 1. April in der Regel mit Vorsicht zu genießen. Doch ist die Umstrukturierung beim Japan Studio seit Wochen Gewissheit.

Moores Ankündigung erfolgt an dem Tag, an dem Sony den First-Party-Entwickler in eine neue Organisation umwandeln möchte, in deren Mittelpunkt Team ASOBI steht. Es sind die Entwickler von „Astro’s Playroom.“

Da diese Umwandlung im Grunde mit der Auflösung des Japan Studios einhergeht, gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Abgänge. Dutzende von Mitarbeitern gaben ihr Ausscheiden bekannt. Und den Quellen von VGC zufolge ist die Mehrheit der ehemaligen Mitarbeiter nicht mehr im berühmten Studio beschäftigt, das sich einst mit „Ape Escape“, „Gravity Rush“ und „Knack“ einen Namen machte.

Mehr zum Thema:

Zurück zu Gavin Moore: Der britische Künstler und Designer zog vor fast 20 Jahren nach Japan. In einem kürzlich veröffentlichten GDC-Vortrag sprach er über die Herausforderungen, als Ausländer in Japan zu arbeiten.

„Ich denke, die Herausforderungen sind die Art und Weise, wie die Arbeitspraktiken hier anders sind als im Westen“, so seine Worte. „Im Westen ist es sehr üblich, dass jedes Teammitglied seine Meinung sagt und sich äußert. In einem japanischen Entwicklungsteam ist das nicht so üblich, aber im Japan Studio haben wir sehr stark daran gearbeitet, um sicherzustellen, dass jeder ein Mitspracherecht bei der Entwicklung des Spiels hat.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Japan Studio