Ghostrunner: Roadmap vorgestellt – Diese Download-Inhalte sind geplant

"Ghostrunner" wird nach dem Release mit Download-Inhalten unterstützt.

Wie kürzlich bereits bestätigt wurde, legte der First-Person-Action-Titel „Ghostrunner“ einen erfolgreichen Start hin und verkaufte sich mehr als 500.000 Mal.

Geht es nach 505 Games und den verantwortlichen Entwicklern von One More Level, dann wird es damit aber noch lange nicht getan sein. Stattdessen planen die beiden Unternehmen, „Ghostrunner“ im Jahr 2021 umfangreich mit DLC zu unterstützen. Welche Inhalte in den nächsten Wochen und Monaten im Detail geboten werden, verrät euch ein Blick auf die frisch veröffentlichte Roadmap.

Next-Gen-Versionen markieren den Abschluss

Los geht es beispielsweise mit zwei komplett neuen Spiel-Modi, die im Laufe des Frühjahres den Weg in „Ghostrunner“ finden werden. Zum einen haben wir es hier mit dem herausfordernden Kill-Run-Modus zu tun, in dem ihr die Level im Rahmen eines eng gesteckten Zeitlimits absolvieren müsst. Ebenfalls geboten wird ein Foto-Modus, nachdem dieser von den Spielern zuletzt immer wieder eingefordert wurde.

Zum Thema: Ghostrunner: 505 Games erwirbt die Markenrechte

„Ein Premium-Kosmetik-DLC wird ebenfalls im Frühjahr verfügbar sein, bevor im Laufe des Sommers ein stetiger Fluss neuer Inhalte einsetzt“, so die Macher weiter. Zu den Highlights wird laut offiziellen Angaben die Umsetzung für die neuen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S gehören, die im Herbst erscheint – ein kostenloses Upgrade für Besitzer des Spiels natürlich inklusive.

„Ghostrunner“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghostrunner