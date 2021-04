MLB The Show 21: Neuerungen für Franchise und March to October vorgestellt

In "MLB The Show 21" werden auch die Spielmodi "Franchise" und "March to October" einige Neuerungen erhalten. Diese haben die San Diego Studios in einem umfangreichen Feature-Video enthüllt.

Sony Interactive Entertainment und die San Diego Studios haben das mittlerweile vierte Feature-Video zu der kommenden Baseballsimulation „MLB The Show 21“ veröffentlicht. Dieses Mal befasst man sich im Detail mit den Neuerungen in den Franchise- und March to October-Modi. Demnach können sich Fans der Reihe über einige neuen Funktionen wie den Depth Chart freuen.

Das Fundament für eine neue Franchise-Zukunft

Im Depth Chart hat man den kompletten Kader auf einen Blick und kann sogar nachvollziehen, wie sich das Team in den nächsten Jahren entwickeln wird. Mit einer dynamischen Prognose kann man auch die Entwicklung der Spieler nachvollziehen. Dies ist in diesem Jahr besonders interessant, da die Entwickler auch die Spielerwerte überarbeitet haben.

Demnach sollen die Attribute, die Saisonleistung und der Vertrag einen Einfluss auf den Wert eines Spielers haben. Somit sollten die Trades realistischer ablaufen, da sich die Spieler aufgrund ihrer Leistungen für einen besseren Vertrag empfehlen können. In der Vergangenheit wurden die Leistungen nicht berücksichtigt. Stattdessen waren lediglich die Attribute und die Verträge von Bedeutung.

Des Weiteren haben die Entwickler das Budget für die Franchise überarbeitet, sodass man einen besseren Überblick über die finanziellen Mittel des Teams hat. Vorbei sind die Zeiten der wöchentlichen Einnahmen. Stattdessen wird ein jährliches Budget angegeben. Und auch Statistiker kommen auf ihre Kosten, da man in Zukunft auch die Spielerstatistiken aus den Minor Leagues in der Spielerkarte nachvollziehen kann.

Weitere Feature-Videos

Für March to October haben die Entwickler die Bedeutung der Talente erhöht. Demnach kann man auch Prospect-Momente erleben, die die weitere Entwicklung der Jungspieler beeinflussen. Die Postseason-Darstellung wurde ebenfalls überarbeitet. Alle weiteren Neuerungen kann man dem eingebundenen Feature-Video entnehmen.

„MLB The Show 21“ erscheint am 20. April 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One. In der nächsten Woche wird man die Next-Gen-Fassungen genauer unter die Lupe nehmen.

