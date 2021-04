Ninja Gaiden: Entwickler dachten zwischenzeitlich über vollwertige Remakes nach

Eigenen Angaben zufolge dachten die Entwickler von Team Ninja zwischenzeitlich über vollwertige Remakes zur modernen "Ninja Gaiden"-Trilogie nach. Da die "Master Collection" so schnell wie möglich veröffentlicht werden sollte, blieb es allerdings bei Remastered-Versionen der drei Abenteuer.

Die "Ninja Gaiden: Master Collection" erscheint im Juni 2021.

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von Team Ninja aktuell an der „Ninja Gaiden: Master Collection“, die Remastered-Fassungen der modernen „Ninja Gaiden“-Trilogie umfasst.

In einem Interview sprach Fumihiko Yasudan, der verantwortliche Produzent hinter der „Ninja Gaiden: Master Collection“, ausführlich über sein aktuelles Projekt und stellte sich unter anderem der Frage, warum die Neuauflagen nicht in einer nativen Form für die neuen Konsolen Xbox Series X/S beziehungsweise PlayStation 5 veröffentlicht werden. Laut Yasudan hätte eine Next-Gen-Version vollwertige Remakes vorausgesetzt.

Ressourcen sollen in neue Spiele investiert werden

Wie Yasudan ausführte, wurden diese zwischenzeitlich zwar in Betracht gezogen, da die „Ninja Gaiden: Master Collection“ so schnell wie möglich veröffentlicht werden sollte, wurde die Idee der Remakes wieder verworfen. Gleichzeitig sollen die Ressourcen und die Zeit, die für Remakes vonnöten wären, lieber in neue Projekte investiert werden.

Zum Thema: Team Ninja: Studio bekundet Interesse an Open-World-Projekten

„Aktuell gibt es keine Pläne für eine Next-Gen-Edition“, so Yasudan. „Für eine ordnungsgemäße Next-Gen-Version wäre tatsächlich ein vollständiges Remake erforderlich. Wir haben darüber nachgedacht, aber wir wollten die Spiele lieber früher als später in die Hände der Spieler bekommen. Wenn wir die Zeit und die Ressourcen für ein Remake hätten, vertreten wir den Standpunkt, dass dies eine bessere Gelegenheit wäre, ein neues Spiel zu erschaffen. Deshalb haben wir uns zu diesem Zeitpunkt für diese Sammlung entschieden.“

Die „Ninja Gaiden: Master Collection“ wird am 10. Juni 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

Quelle: Gamingbolt

