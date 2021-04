R-Type Final 2: Demo im PS Store zum Gratis-Download

Falls ihr mit dem Kauf von "R-Type Final 2" liebäugelt und den Titel vorher testen möchtet, dann bietet sich der Download der inzwischen veröffentlichten Demo an. Alternativ könnt ihr euch einen neuen Trailer anschauen.

"R-Type Final 2" kann kostenlos getestet werden.

Das Shoot ‚em Up „R-Type Final 2“ kann ab sofort kostenlos getestet werden. Möglich ist das mit einer Demo, die gratis aus dem PlayStation Store geladen werden darf. Einen dazugehörigen Trailer seht ihr unterhalb dieser Zeilen.

Der Eintrag zur Demo von „R-Type Final 2“ öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

Eine Symphonie der Zerstörung

Die Entwickler versprechen mit „R-Type Final 2“ ein Spiel mit einer „wunderschön gerenderten 3D-Grafik, aufregendem Shoot-‚em-up und einer Vielzahl von Bereichen, Schiffen und Waffen“. Damit könne die „wahre Symphonie der Zerstörung gegen eure Feinde“ inszeniert werden.

Das Perfomance-basierte Schwierigkeitssystem passt sich laut Hersteller der individuellen Erfahrung der Spieler an. Damit soll die bestmögliche Herausforderung für neue und alte Piloten geschaffen werden. „Wenn du die Alien-Gegnerhorden eliminiert hast, kannst du dich in den Online-Ranglisten mit anderen Spielern messen“, so die Macher weiter.

Außerdem bietet „R-Type Final 2“ Möglichkeiten zur Individualisierung. Ihr könnt der Beschreibung zufolge jedes Element eures Schiffes anpassen, darunter die Lackierung, die Waffentypen und Sticker. Darüber hinaus können „dutzende Schiffe aus den Vorgängerspielen“ ausgewählt werden. Und sogar der Pilot lasse sich anpassen.

Weitere News zu „R-Type Final 2“:

„R-Type Final 2“ wird am 30. April 2021 für PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer mit Spieleindrücken.

