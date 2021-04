Virtua Fighter 5 Final Showdown: Alterseinstufung deutet auf PS4-Release hin

"Virtua Fighter 5: Final Showdown" kommt wohl früher oder später auf die PS4.

Das Kampfspiel „Virtua Fighter 5: Final Showdown“ könnte in diesem Jahr für die PS4, Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Darauf weist eine Alterseinstufung aus Südkorea hin.

„Virtua Fighter 5“ ist ursprünglich im Jahr 2006 als Arcade-Version in Japan veröffentlicht worden. Am 23. März 2007 ist der Titel für die PS3 und am 26. Oktober des gleichen Jahres für die Xbox 360 erschienen. Die überarbeitete Version mit dem Namenszusatz „Final Showdown“ wurde im Jahr 2012 für die eben genannten Konsolen herausgebracht.

Unter anderem wurde das Kampferlebnis verfeinert und die Steuerung für Anfänger einfacher gestaltet. Außerdem könnt ihr in dynamischen Arenen gegen eure Gegner antreten. Die Wände um euch herum verändern sich mit jeder Runde. Sie ermöglichen euch neue Moves, mit denen ihr eure Feinde außer Gefecht setzen könnt.

Mit einem speziellen Online-Kampfsystem könnt ihr in einer Rangliste aufsteigen und euch mit anderen Spielern vergleichen. Außerdem gibt es einen Einzelspieler-Modus, in dem ihr euch einer Horde von Gegnern stellen müsst. Insgesamt stehen euch 19 Kämpfer zur Verfügung, die sich mit verschiedenen Outfits und Charakter-Objekten individualisieren lassen.

Ein eSports-Ableger wurde angekündigt

Das Comeback der Traditionsreihe wurde bereits im September 2020 angekündigt. Auf der Tokyo Game Show gab Sega bekannt, dass an einem eSports-Titel gearbeitet wird. Im Gegensatz zu den anderen Ablegern liegt der Fokus hier voll und ganz auf einem Mehrspieler-Modus.

Related Posts

Sega hat sich bislang nicht zur aufgetauchten Alterseinstufung geäußert. Sobald wir hierzu etwas neues erfahren, werden wir euch wie gewohnt darüber informieren.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Virtua Fighter 5: Final Showdown