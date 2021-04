Final Fantasy XIV: Knapp 16 Minuten Gameplay aus der PS5-Version

Das Online-Rollenspiel "Final Fantasy XIV" wird in wenigen Tagen auf der PlayStation 5 in eine offene Beta starten. Inzwischen ist auch etwas Gameplay zu der Next-Gen-Fassung erschienen.

Square Enix wird das Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“ in Kürze auch für die PlayStation 5 veröffentlichen. Damit man bereits einen Eindruck von der Next-Gen-Fassung erhält, haben die Verantwortlichen auch etwas Gameplay vorgestellt. Insgesamt kann man knapp 16 Minuten aus der PlayStation 5-Version betrachten.

Offene Beta in einigen Tagen

Ab dem 13. April 2021 wird die PlayStation 5-Fassung von „Final Fantasy XIV“ in einer offenen Beta zur Verfügung stehen. Wer bisher das Online-Rollenspiel nicht besitzt, muss auf der PlayStation 5 die Shop-Seite von „Final Fantasy XIV“ aufrufen und die Testversion auswählen, um an dem Beta-Test teilzunehmen. Hingegen können Besitzer der PS4-Version in dem PlayStation Store direkt die Upgrade-Version herunterladen. Die befindet sich ebenfalls im Beta-Stadium.

Parallel zur Beta-Version wird auch der Patch 5.5 mit weiteren Verbesserungen veröffentlicht. Die finale PlayStation 5-Version wird nach dem Abschluss der Beta veröffentlicht. Die Next-Gen-Fassung soll einige technische Verbesserungen zu bieten haben, sodass man eine bessere Auflösung und Bildrate erwarten kann. Zudem werden die Texturen verbessert und weitere Anpassungen an dem Rollenspiel vorgenommen.

„Final Fantasy XIV“ ist bereits für die PlayStation 4, den PC und Mac erhältlich. In dem folgenden Video kann man die PlayStation 5-Version zwischen 1:19:02 und 1:35:42 betrachten:

