LEGO Star Wars The Skywalker Saga: Die Veröffentlichung wurde verschoben

Die Veröffentlichung von "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" wurde verschoben. Bisher konnten Warner Bros. Interactive Entertainment und TT Games noch keinen neuen Termin nennen.

Die Verantwortlichen von Warner Bros. Interactive Entertainment und TT Games haben bekanntgegeben, dass man die Veröffentlichung von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ verschiebt. Ursprünglich sollte das Action-Adventure im Frühling 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheinen.

TT Games benötigt mehr Zeit

Die Entwickler haben folgendes Statement zur Verschiebung abgegeben: „Alle von uns bei TT Games arbeiten hart, um LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zum größten und besten LEGO-Spiel aller Zeiten zu machen ─ aber wir werden mehr Zeit benötigen, um dies zu tun. Wir werden nicht in der Lage sein unseren beabsichtigten Frühlingstermin einzuhalten, aber werden unser aktuelles Launch-Timing so früh wie möglich mitteilen.“

Bisher konnte man noch keinen neuen Termin nennen. Somit ist auch nicht bekannt, ob „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ weiterhin in diesem Kalenderjahr veröffentlicht wird.

Mit „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ werden die Spieler die Geschichte der neun Hauptteile der erfolgreichen Filmreihe in einem humorvollen Klötzchengewand geboten bekommen. Die vollständige Saga rund um Anakin, Luke, Leia, Rey und Co. wird umgesetzt, wobei die Entwickler auch spielerisch einige Neuerungen bieten wollen.

Mehr zum Thema: LEGO Star Wars The Skywalker Saga – PS5-Features werden zum Launch nicht unterstützt

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Erkunde zum ersten Mal in einem LEGO-Videospiel die Galaxis auf deine eigene Art und Weise, während du zu einigen der legendärsten Schauplätze der Saga fliegst. Du kannst deine Reise mit Star Wars: Die dunkle Bedrohung beginnen, um auf Tatooine an Podrennen teilzunehmen. Oder starte direkt mit Reys Abenteuer in Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers. Spieler haben die Freiheit, jederzeit und in beliebiger Reihenfolge nahtlos zu jedem Planeten zu reisen.“

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu LEGO Star Wars: The Skywalker Saga