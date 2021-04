Oddworld Soulstorm: Neue Gameplay-Videos stellen die verschiedenen Spielmechaniken vor

Zum in wenigen Tagen erscheinenden Adventure "Oddworld: Soulstorm" sind einige neue Gameplay-Videos erschienen. Diese geben uns einen Einblick in die Umgebungen und die verschiedenen Mechaniken.

In der kommenden Woche erscheint das Adventure „Oddworld: Soulstorm“ in einer digitalen Version für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Epic Games Store). Dabei werden PlayStation Plus-Abonnenten die PS5-Fassung ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können. Inzwischen haben die zuständigen Entwickler von Oddworld Inhabitants einige neue „Quick Look“-Gameplay-Videos bereitgestellt.

Abes Abenteuer beginnt in wenigen Tagen

Wer sich die PlayStation 4-Version von „Oddworld: Soulstorm“ kauft, wird auch ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Version erhalten. Jedoch wird man keine PlayStation 4-Fassung erhalten, wenn man das PlayStation Plus-Angebot annimmt. Die physische Version von „Oddworld: Soulstorm“ soll wiederum am 6. Juli 2021 veröffentlicht werden.

Des Weiteren haben die Entwickler verraten, dass man das Game Help-Feature der PlayStation 5 nutzen wird. Dementsprechend können die Spieler Hinweise, Tipps und Walkthrough-Videos erhalten, falls sie Hilfe benötigen. Die Hinweise kann man über die Aktivitätskarten der PlayStation 5 aufrufen. Allerdings wird man eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft benötigen, um das Feature zu nutzen.

„Oddworld: Soulstorm“ wird ab dem 6. April 2021 erhältlich sein. In dem neuen Abenteuer wird Abe ungewollt einen Aufstand auslösen und seine Mit-Mudokons in ihrem Freiheitskampf gegen das Magog-Kartell anführen. Das Schicksal aller Mudokons wird von Abes Entscheidungen abhängen, wobei er einen gesellschaftlichen Wandel in Gang setzt oder seine ganze Spezies auslöscht.

Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier sind erst einmal die neuesten Videos zum Spiel:

