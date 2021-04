Outriders: Shooter startet mit Server- und Crossplay-Problemen

"Outriders" kam in dieser Woche auf den Markt.

Es ist seit Jahren ein gewohntes Szenario: Ein neues Onlinespiel wird auf den Markt gebracht und viele Spieler starren ungeduldig auf die Verbindungsbildschirme, statt die Möglichkeit zu bekommen, an einer Gameplay-Sessions teilzunehmen. Mal sind es technische Probleme, die mit Software-Updates behoben werden können. Mitunter ist aber auch die Serverstruktur mit dem Ansturm überfordert.

People Can Fly meldet sich zu Wort

Auch der Launch von „Outriders“ wurde von Problemen überschattet. Zwar waren diese nicht ganz so dramatisch wie bei vielen anderen Veröffentlichungen von Online-Spielen. Allerdings mussten sich viele Spieler über einen längeren Zeitraum in Geduld üben, um in eine Partie zu gelangen. Hinzukamen Verbindungsabbrüche und Abstürze.

Zwischenzeitlich meldeten sich die zuständigen Entwickler von People Can Fly zu Wort und versprachen Besserung. In einem Tweet versicherte das Studio, dass an einer Lösung der bisherigen Probleme gearbeitet wird. „Wir hören eure Berichte und die Fehlersuche ist im Gange“, so die Entwickler.

Eines der ärgerlichsten Probleme scheint das Crossplay zwischen PC und Konsolen zu sein. Daher wurde das automatische Crossplay zwischen diesen Plattformen temporär abgeschaltet und die Entwickler von „Outriders“ empfehlen, dieses Feature vorerst nicht zu nutzen.

Schon am gestrigen Freitag verwiesen die Entwickler auf die entsprechenden Probleme und lieferten Workarounds. Nachfolgend die offiziellen Hinweise:

Bei der Vorbereitung der Day 1-Builds für PC und Konsolen haben wir eine Desynchronisation zwischen dem PC- und dem Konsolen-Code entdeckt. Dies führt zu einem Fehler im Backend, der zur Folge hat, dass Spieler aus einem Multiplayer-Spiel, das sowohl Konsolen- als auch PC-Spieler umfasst, herausgeschmissen werden.

Wir behandeln dieses Problem mit höchster Priorität und arbeiten an Patches, die den gesamten Plattformcode synchronisieren, wodurch diese Probleme behoben werden.

Steam- und Epic-Spieler können erfolgreich zusammen spielen.

PlayStation- und Xbox-Spieler können erfolgreich zusammen spielen.

Workarounds:

Wir haben das automatische Matchmaking zwischen PC und Konsolen vorübergehend abgeschaltet. Steam- und Epic-Spieler können weiterhin zusammenspielen, entweder per Einladung oder über Matchmaking.

Solltet ihr einen Konsolenspieler über einen Einladungscode in euer PC-Spiel einladen (oder umgekehrt), wird sich das Spiel zunächst verbinden, aber ein Spieler wird schließlich aus dem Spiel geworfen. Wir raten dringend davon ab, dies zu tun, bis wir alle Versionen des Spiels gepatcht haben.

Weitere Meldungen zu Outriders:

Zahlreiche Spieler berichten inzwischen, dass sie beim Matchmaking keine Probleme mehr haben oder diese nur selten auftreten. Womöglich wurde ein Teil der Startschwierigkeiten bereits behoben. „Outriders“ ist für PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Outriders