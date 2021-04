Resident Evil Village: Horrorspiel offenbar mit Fotomodus

"Resident Evil Village" verfügt offenbar über einen Fotomodus.

Am gestrigen Freitag wurden umfangreiche Gameplay-Szenen mit Einblicken in das kommende „Resident Evil Village“ veröffentlicht. Gezeigt wurde, wie sich der Horrortitel aus dem Hause Capcom auf der PS4 Pro schlägt. Falls ihr das gestrige Video verpasst habt. In der hier verlinkten Meldung werdet ihr fündig.

Das Gameplay offenbarte mehr als nur reine Gameplay-Szenen. Denn es erfolgte zugleich ein Hinweis darauf, dass „Resident Evil Village“ einen Fotomodus mit sich bringen wird.

In einer Szene ist an der unteren rechten Ecke ein Hinweis auf die Tastenbelegung zu erkennen, wobei die Optionstaste sowohl als „Überspringen“- als auch als „Fotomodus“-Funktion verwendet werden kann. Unklar ist allerdings noch, ob diese Funktion nur während der Zwischensequenzen zur Verfügung steht, wie im Screenshot gezeigt, oder sie während des gesamten Spiels frei genutzt werden kann, was wahrscheinlicher klingt.

Mehr zu Resident Evil Village:

Resident Evil Village erscheint im Mai

Selbst testen könnt ihr „Resident Evil Village“ schon bald. Der neuste Ableger der Horror-Serie erscheint am 7. Mai 2021 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Vor dem Release der Vollversion möchte Capcom eine zweite Demo veröffentlichen. Mehr zum Horrorprojekt erfahrt ihr in unserer „Resident Evil Village“-Übersicht.

