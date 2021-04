Necromunda Hired Gun: Die Boltgun im neuen Trailer präsentiert

Zum Abschluss der Woche zeigt sich der First-Person-Shooter "Necromunda: Hired Gun" in einem weiteren Waffen-Trailer. Dieses Mal dreht sich alles um die sogenannte Boltgun.

"Necromunda: Hired Gun" erscheint im Juni 2021.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Home Interactive werkeln die Entwickler der Streum On Studios aktuell am First-Person-Shooter „Necromunda: Hired Gun“.

Zum Abschluss der Woche bedachten uns die beiden Studios mit einem frischen Trailer zu „Necromunda: Hired Gun“, in dem sich erneut alles um die Waffen dreht, die euch im Rahmen des Science-Fiction-Abenteuers zur Verfügung stehen werden. Im aktuellen Trailer wird etwas näher auf die Boltgun und ihre Durchschlagskraft eingegangen.

Ein blutiger Shooter im Warhammer 40.000-Universum

In „Necromunda: Hired Gun“ verschlägt es euch in das Universum von „Warhammer 40.000“. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen Söldner, der sich mit gefährlichen Aufträgen über Wasser hält und sich in der Welt von Necromunda durch ein Meer von Korruption und Kriminalität schlägt.

Zum Thema: Necromunda Hired Gun: Neuer Shooter im Warhammer 40K-Universum angekündigt

„Die Bezahlung ist gut, der Hund treu und die Knarre zuverlässig – aber wirst du die Jagd überleben? Necromunda: Hired Gun ist ein rasanter, blutiger und spannender Indie-Egoshooter in den dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropolenstadt von Warhammer 40.000“, führen die Macher der Streum On Studios zu ihrem neuen Projekt aus.

„Necromunda: Hired Gun“ erscheint am 1. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Necromunda: Hired Gun