Outriders: Server-Probleme halten an – Vorerst keine Lösung in Sicht?

"Outriders" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Bereits in den ersten Stunden nach dem offiziellen Launch zeichnete sich ab, dass der kooperative Rollenspiel-Shooter „Outriders“ den Spielern das Leben mit technischen Problemen schwer macht.

Vor allem die Server-Probleme, die den kooperativen Gefechten immer wieder ein Strich durch die Rechnung machten und auch in den letzten Stunden beziehungsweise der vergangenen Nacht anhielten, sorgen für unschöne Frusterlebnisse. Auch wenn hinter den Kulissen eifrig an einer technischen Lösung der Probleme gearbeitet wird, könnte es offenbar noch ein wenig dauern, bis die Server-Probleme endgültig behoben sind. Dies lassen zumindest aktuelle Tweets von People Can Fly vermuten.

Eigenen Angaben zufolge sind die Entwickler von People Can Fly weiterhin mit einer Optimierung der Server beschäftigt. In einem Tweet heißt es aber zudem: „Wir sind immer noch dabei, alles aufzuarbeiten. Aber wir hoffen, dass wir in naher Zukunft konkretere Informationen darüber mitteilen können, was los ist und wie wir dagegen vorgehen werden.“

„Seit einer Weile beobachten wir eine Phase der Stabilität, in der die Spieler wieder online gehen können. Wir beobachten die Situation auf weitere Ausfälle“, wird in einem anderen Tweet ausgeführt. Es macht also den Anschein, dass die Community in den kommenden Tagen vorerst weiter mit den Server-Problemen leben muss. Sollte People Can Fly über eine finale Lösung sprechen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Outriders“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

