PS5 & Xbox Series: Die Knappheit an elektronischen Bauteilen hält bis Mitte 2022 an

Bis die Nachfrage nach den neuen Konsolen abgedeckt werden kann, wird noch einige Zeit vergehen.

Das multinationale Tech-Unternehmen Foxconn zählt zu den größten Herstellern von elektronischen Bauteilen. Aktuellen Informationen zufolge hat Young Liu, der Geschäftsführer von Foxconn, in einer kürzlich stattgefundenen Telefonkonferenz verraten, dass der Lieferengpass seiner Einschätzung nach tatsächlich bis Mitte nächsten Jahres anhalten wird.

Nicht nur Konsolen sind vom Chip-Mangel betroffen

Weil dadurch nur in begrenztem Maße Computerchips zur Verfügung stehen, kann die hohe Nachfrage nach den neuen Konsolen nicht bewältigt werden. Demzufolge werden Sonys PlayStation 5 und Microsofts Xbox Series X/S auch über dieses Jahr hinaus nur schwer zu bekommen sein. Davon betroffen sind allerdings nicht nur Spielekonsolen, sondern auch Grafikkarten, Smartphones und sogar Elektroautos.

Zusätzlich gab der CEO bekannt, dass die Auswirkungen der Chip-Knappheit bis zum Februar dieses Jahres kaum zu spüren waren. Seitdem verschlechtert sich die Lage immer weiter. Wegen fehlender Komponenten mussten die Verantwortlichen von Foxconn die Lieferungen um zehn Prozent reduzieren. Trotzdem möchte der Konzern den Bruttoertrag durch die gesteigerte Produktion von Elektroautos um mehr als drei Prozent erhöhen.

Sonderlich überraschend ist diese Prognose nicht. Microsoft vermutete bereits vor ein paar Wochen, dass der Mangel an Mikrochips bis in die zweite Jahreshälfte 2022 andauern könnte. Sony Interactive Entertainment schlug sich bereits im vergangenen Jahr mit Lieferengpässen herum und teilte mit, dass die Unternehmensziele hinsichtlich der verkauften PS5-Konsolen in diesem Jahr wohl verfehlt werden.

Wer in absehbarer Zeit trotzdem eine der neuen Konsolen ergattern möchte, muss entweder auf Nachlieferungen hoffen und dabei das Glück auf seiner Seite haben oder auf Verkaufsplattformen wie Ebay einen hoch angesetzten Betrag zahlen.

Quelle: NikkeiAsia

