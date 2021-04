Oddworld Soulstorm: Der offizielle Launch-Trailer zum neuen Abenteuer von Abe

"Oddworld: Soulstorm" erscheint für die PlayStation-Systeme und den PC.

Am heutigen Dienstag, den 6. April 2021 wird der cineastische Plattformer „Oddworld: Soulstorm“ für die PlayStation 4, die PlayStation 5 sowie den PC veröffentlicht.

Passend dazu stellten die verantwortlichen Entwickler von Oddworld Inhabitants den offiziellen Launch-Trailer bereit, in dem nicht nur ausgewählte Spielszenen aus dem neuen Abenteuer von Abe auf euch warten. Darüber hinaus wird im Rahmen des Trailers etwas näher auf die Geschichte von „Oddworld: Soulstorm“ und die verschiedenen Charaktere, die euch auf eurer Reise erwarten, eingegangen.

PS5-Version kostenlos über PlayStation Plus

„Oddworld: Soulstorm“ erscheint heute in einer digitalen Version für die eingangs erwähnten Plattformen. Wer eine PlayStation 5 sowie eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft sein Eigen nennen sollte, darf sich über die Möglichkeit freuen, die PS5-Fassung ohne weitere Kosten herunterzuladen und zu spielen. Wer sich die Konsolen-Version gerne ins heimische Regal stellen möchte, wird sich noch ein wenig gedulden müssen. So erscheint die Retail-Version von „Oddworld: Soulstorm“ erst am 6. Juni 2021 für die PS4 und die PS5.

Zum Thema: Oddworld Soulstorm: Im ausführlichen kommentierten Gameplay-Video vorgestellt

Technisch wie spielerisch möchten die Entwickler von Oddworld Inhabitants mit „Oddworld: Soulstorm“ den nächsten großen Schritt machen und versprechen eine spannende Geschichte über Abes schrecklichen Konflikt mit einer furchterregenden neuen Machenschaft.

„Mit intelligenten neuen Mechaniken und tückischen neuen Apparaturen, die Gelegenheit zu hochexplosiver Hinterhältigkeit bieten. Dieses Spiel ist eine düstere Parabel und erzählt eine epische Geschichte von einer unbeständigen Gesellschaft, die an ihre Grenzen getrieben wird“, heißt es von offizieller Seite weiter.

