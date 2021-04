Oddworld Soulstorm: Kern-Gameplay auf PS4 und PS5 nahezu identisch

"Oddworld: Soulstorm" ist ab sofort erhältlich.

Am heutigen Dienstag wurde mit „Oddworld: Soulstorm“ das neueste Abenteuer von Abe für den PC sowie die PlayStation-Plattformen veröffentlichen.

Wem es bisher nicht gelang, sich eine PlayStation 5 zu sichern, dürfte sicherlich vor der Frage stehen, ob und in welcher Form sich die PlayStation 4-Version von „Oddworld: Soulstorm“ von ihrem PlayStation 5-Pendant unterscheidet. Um Skeptiker zu beruhigen, versprachen die verantwortlichen Entwickler von Oddworld Inhabitants auf Nachfrage, dass auf den beiden PlayStation-Systemen im Prinzip die gleiche Spielerfahrung geboten wird.

Hauptunterschied liegt in der Bildwiederholungsrate

Der größte Unterschied liegt demnach in der Bildwiederholungsrate. Während sich PlayStation 4-Spieler mit einer Darstellung in 30FPS arrangieren müssen, bietet „Oddworld: Soulstorm“ auf der PlayStation 5 eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde. Abgesehen davon warten auf beiden Plattformen die gleichen Effekte oder eine identische Anzahl an nicht spielbaren Charakteren (kurz: NPCs).

„Wir wollten sicherstellen, dass PS5- und PS4-Spieler ein nahezu identisches Kern-Spielerlebnis haben. Auf dem Bildschirm wird die gleiche Anzahl von NPCs (manchmal 100) mit Explosionen und einer rasanten Action dargestellt“, heißt es hierzu.

„Oddworld: Soulstorm“ ist ab sofort für die PS4, die PS5 und den PC erhältlich. PlayStation Plus-Abonnenten können die PlayStation 5-Version ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

