PS5 & PS4: April-Trophy-Challenge mit Preisen gestartet

Ab heute könnt ihr mit der PS5 und PS4 an der April-Trophy-Challenge teilnehmen und neben Gratis-Avataren PSN-Gutscheine im Wert von 100 Euro verdienen. Ihr müsst lediglich in vorgegebenen Spielen eine bestimmte Anzahl an Trophäen sammeln.

Diese Preise warten auf euch.

Im April könnt ihr an einer Trophäen-Challenge teilnehmen, die euch mit Preisen belohnt. Der Start erfolgte am heutigen 6. April 2021 und einmal mehr steht ihr vor der Aufgabe, in ausgesuchten Spielen eine bestimmte Anzahl an Trophäen zu verdienen.

Beginn der Challenge: 6. April 2021

Ende der Challenge: 3. Mai 2021

Diese Spiele nehmen teil

Zu gewinnen gibt es für alle Spieler, die im angegebenen Zeitraum 15 Trophäen erspielen, ein exklusives Avatar-Pack. Und mit etwas Glück könnt ihr zusätzlich 100 Euro Store-Guthaben in euren Besitz bringen.

Zu den teilnehmenden Spielen der April-Trophy-Challenge zählen Games, für die ihr nichts bezahlen müsst. Denn mit der Herausforderung verbunden sind die Gratisspiele der Play at Home 2021-Aktion, darunter „Ratchet & Clank“. Hinzukommen die PS Plus-Spiele, die Abonnenten seit heute in die Bibliothek packen können. Unsere Meldungen zu den jeweiligen Spielen sind nachfolgend verlinkt:

Falls ihr die teilnehmenden Spiele schon länger besitzt und ausgiebig gezockt habt, könnt ihr trotzdem an der Challenge teilnehmen. Allerdings zählen nur die im Zeitraum der April-Trophy-Challenge erspielten Trophäen für den Fortschritt.

Sobald ihr in den vorgegebenen Games mindestens 15 Trophäen erspielt habt, könnt ihr euch im PlayStation Store ein Avatar-Paket abholen. Es besteht aus zwei exklusiven Avataren. Sie wurden ausschließlich für die Gewinner der April-Trophy-Challenge erstellt.

Verlosung von Store-Guthaben: Außerdem bekommen erfolgreiche Teilnehmer in der PlayStation App die Möglichkeit, mit ihrem PSN-Account an einer Verlosung teilzunehmen. Mit etwas Glück gehört ihr dann zu den fünf Gewinnern, die sich über je zwei Store-Gutscheine im Wert von 50 Euro freuen dürfen. Die Anmeldung und weitere Details zur April-Challenge findet ihr hier.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

