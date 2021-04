Red Dead Online: Boni für Naturkundler, Angler und Wildtier-Fotografen

In "Red Dead Online" wurde die nächste Eventwoche gestartet. Einmal mehr erwarten euch Boni und Rabatte sowie Prime-Gaming-Vorteile.

Angler kommen in dieser Woche auf ihre Kosten.

Auch in dieser Woche möchte Rockstar Games die noch aktiven Spieler von „Red Dead Online“ bei Laune halten. Behilflich sind dabei die neusten Events, Angebote und Rabatte. Nachfolgend haben wir eine Übersicht für euch.

In Empfang nehmen könnt ihr in dieser Woche unter anderem ein geschenktes Versorgungspaket mit 3 starken Pflanzenfresserködern, 3 starken Raubtierködern und 3 Spezial-Seeködern. Zudem erhalten alle Naturkundler in dieser Woche doppelte RDO$ und Rollen-XP für alle Probenverkäufe. Für die Probe eines legendären Tiers bekommt ihr 100 Schuss Betäubungsmunition und fünf Tiererwecker.

Falls eure Ausrüstung zur Dokumentation von Tieren eine Aufwertung benötigt, solltet ihr laut Rockstar Games eine Runde „Wildtier-Fotograf“ absolvieren. Die Belohnung umfasst ein Angebot über 40 Prozent Rabatt auf die verbesserte Kamera. Wenn ihr in Gus‘ Geschäft einen Gegenstand herstellt, erhaltet ihr ein Angebot über 50 Prozent Rabatt auf ein beliebiges Outfit unter Rang 15.

Hinzukommen Boni für Angler: Auf alle Angelherausforderungen im Free Roam, die in dieser Woche häufiger stattfinden, gibt es doppelte RDO$ und XP. Für beim Schlachter abgelieferten Fisch gibt es zudem 50 Prozent mehr Geld.

Rabatte der Woche

30 Prozent auf:

alle Tonika von Harriet

Naturkundler-Gegenstände der Stufen „Angehend“ & „Aufstrebend“

alle Artikel in Gus‘ Geschäft

den Elefantentöter

40 Prozent auf:

die Angelrute und alle Fischköder

alle Hüte

Vorteile mit Prime Gaming

Falls ihr „Red Dead Online“ spielt und euer Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpft, erhaltet ihr Gutscheine für:

eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz

einen getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjägerwagen

Und alle, die ihr Konto vor dem 12. April mit Prime Gaming verknüpfen, bekommen ein Angebot von 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Mehrzweckpferde, 30 Prozent auf ausgewählte Pferdepflegebroschüren beim Hehler und 40 Prozent auf einen beliebigen Sattel im Stall.

