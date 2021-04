Call of Duty Black Ops Cold War: Ein Double XP-Wochenende steht vor der Tür

Am kommenden Wochenende kann man in "Call of Duty: Black Ops Cold War" einmal mehr doppelte Erfahrungspunkte sammeln und die Ränge in Windeseile aufsteigen. Zudem wird morgen ein neues Update erscheinen.

Activision und die zuständigen Entwickler von Treyarch haben bekanntgegeben, dass sich alle Spieler in Kürze doppelte Erfahrungspunkte in dem First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ verdienen können.

Vier Tage voller Action

Demnach wird das Double XP-Wochenende am morgigen Donnerstag, den 8. April 2021 um 19 Uhr beginnen und vier volle Tage zur Verfügung stehen. Bis zum nächsten Montag, den 12. April 2021 um 19 Uhr können sich die Spieler im Multiplayer- und im Zombies-Modus die Ränge hocharbeiten. Dementsprechend sollte man im Spiel vorbeischauen, wenn man noch einige Inhalte in der zweiten Season freischalten oder die Prestige-Ränge aufsteigen möchte.

Vor kurzem hatten die Entwickler bereits mitgeteilt, dass man am Donnerstagabend auch ein weiteres Update für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlichen wird. Mit diesem wird man den Fokus auf die „Gunsmith“-Funktionen legen. Mit den „Gunsmith Customs“ kann man eigene Blueprints erstellen, indem man die Blueprints, die man bereits besitzt, miteinander kombiniert. Des Weiteren werden die „Gunfight Tournaments“ und der „Gunfight Blueprints“-Modus hinzugefügt.

Alle weiteren Neuerungen des Updates werden wir euch zusammenfassen, sobald die offiziellen Patchnotes bereitgestellt werden. Weitere Nachrichten zu „Call of Duty: Black Ops Cold War“ kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist seit Mitte November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. Aktuell befindet sich der Shooter in der zweiten Season, wodurch die Spieler mehrere neue Karten, Waffen, Operator, Outfits und mehr freischalten können.

Get ready for a four-day 2XP Weekend in #BlackOpsColdWar, starting April 8th! pic.twitter.com/33wE4ouuUX — Treyarch Studios (@Treyarch) April 6, 2021

